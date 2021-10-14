В Пензенской области выявили на 38,1% больше коррупционных преступлений

В прокуратуре Пензенской области сообщили, что за девять месяцев 2021 года в регионе выявили 145 коррупционных преступлений – на 38,1% больше, чем за этот же период 2020-го (105).

Больше всего таких преступлений выявили органы внутренних дел (109, или 75,2%) и федеральная служба безопасности (21, или 14,5%). 115 уголовных дел прокуроры направили в суд для рассмотрения по существу (за девять месяцев 2020 года – 57, то есть прирост в 101,8%). Выявлено 85 людей, совершивших коррупционные преступления (68, то есть прирост к прошлому году – 25%).

Ущерб составил 45 млн 476 тыс. рублей, из которых добровольно возместили 1 млн 346 тыс. Наложен арест на имущество стоимостью 45 млн 357 тыс. рублей.