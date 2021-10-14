В ЦБ планируют обязать российские банки предлагать кредиты без допуслуг

В Центробанке предложили внести в законодательство о новых правилах расчета полной стоимости кредита (ПСК) изменения. Планируется, что кредитор, предлагающий заемщику дополнительные услуги к договору, будет обязан также представить альтернативный вариант ссуды без этих услуг, с расчетом по ней полной стоимости и информированием о ее размере.

Отмечается, что поправки коснутся не только принципов расчета ПСК, но и «периода охлаждения», а также рекламы кредитных продуктов, сообщают «Известия».

«Принятие поправок, уточняющих порядок расчета ПСК, крайне важно для повышения защиты прав граждан при потребительском кредитовании. Именно поэтому Банк России вместе с Минфином и законодателями активно работает над законопроектом», ― уточнили в ЦБ.

В регуляторе ожидают, что законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Работа по этому направлению ведется, подтвердил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его прогнозам, поправки будут приняты в первом квартале 2022 года.