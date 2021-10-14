Россиянам анонсировали появление трех новых сервисов на «Госуслугах»

В 2022 году на портале «Госуслуги» планируется запустить три новых суперсервиса.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС и заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По словам вице-премьера, речь – о сервисах «Трудовая миграция онлайн» (поиск вакансий, прохождение онлайн-интервью, заключение трудового договора), «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» (оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов) и «Цифровое строительство» (получение комплекса услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства).

Кроме того, в следующем году планируется расширить функционал уже имеющихся суперсервисов на портале «Госуслуги», чтобы они стали более удобными для граждан. Например, почти 100% государственных вузов подключат к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», который позволит перейти на электронную зачетную книжку и электронный студенческий билет.

«Изменения также коснутся суперсервиса «Мое здоровье онлайн» - это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн», - рассказал Дмитрий Чернышенко.

В рамках суперсервиса «Пенсия онлайн» планируется уведомлять о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно. А на сервисе «Трудовые отношения онлайн» введут электронный кадровый документооборот между работниками и работодателями и комплекс электронных услуг в области содействия занятости населения.

Напомним, за последние два года правительство РФ запустило на портале «Госуслуги» 13 суперсервисов.