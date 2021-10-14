В Пензе на проспекте Строителей произошло курьезное ДТП

Пензенец в соцсети выложил запись с видеорегистратора, на которой запечатлено весьма курьезное дорожно-транспортное происшествие.

Судя по кадрам, перед светофором стояли несколько автомобилей. В этот момент с площадки от торгового центра задним ходом стал выезжать автомобиль. Он вплотную приблизился к одной из машин и остановился. Но затем вновь продолжил движение – произошла авария.

За рулем сдававшей назад машины оказался молодой человек. В комментариях пользователи предположили, что водитель мог перепутать передачи.

В ГИБДД призывают водителей быть внимательными за рулем и не совершать необдуманных маневров.