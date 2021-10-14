Пожилого пензенца убили и закопали после пьянки

Пензячка ночью заметила, как двое мужчин несут тело человека, замотанное в простыню. Об этом она сообщила полицейским.

Правоохранители выехали на место происшествия и обнаружили в закопанной металлической емкости мертвого мужчину. Тело было в многочисленных повреждениях.

«Погибший был установлен. Им оказался 70-летний местный житель. Для выяснения обстоятельств полицейские отправились домой к найденному мужчине», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители установили подозреваемого, им оказался 36-летний пензенец, который ранее привлекался к уголовной ответственности. В ночь убийства он выпивал у пожилого соседа. После мужчины поссорились. Гость избил хозяина жилища до смерти, а после попросил товарища спрятать тело.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«Если вы стали очевидцем преступления, сразу же сообщите об этом в полицию любым удобным способом, в том числе по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона). Запомните приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются. Если они передвигаются на автомобиле, укажите его цвет, марку и регистрационный номер. Ваши действия помогут оперативно задержать нарушителей закона», - обратились к пензенцам в пресс-службе.