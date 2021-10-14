13:24
14.10.2021г.
Православные пензенцы отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Православные пензенцы отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Чт, 14.10.21 11:47
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В пензенских храмах 14 октября проходят праздничные богослужения в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Накануне, 13 октября, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение в Покровском храме Пензы.

«За вечерним богослужением высокопреосвященный митрополит Серафим совершил литию с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея. Во время утрени по прочтении Святого Евангелия помазал верующих освященным елеем. По окончании всенощного бдения правящий архипастырь поздравил всех с празднованием Покрова Пресвятой Богородицы и обратился к молящимся со словом проповеди», - сообщается на сайте пензенской епархии.

Это праздник связан с событиями 910 года, когда Византия была осаждена сарацинами. В этот день произошло чудесное явление Богоматери юродивому Андрею и его ученику Епифанию.

«В четвертом часу ночи во время всенощного бдения святой Андрей увидел Пресвятую Деву, слезно молящуюся у престола, в окружении многих святых в белоснежных одеждах, среди которых были Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Около часа продолжалась коленопреклоненная молитва Божией Матери, после чего она сняла со своей главы блистающий омофор (покров) и распростерла его над пребывающим в храме народом», - отмечается на сайте епархии.

Это восприняли как добрый знак, и действительно сарацины вскоре отступили без кровопролития.

На Руси этот праздник был связан с окончанием сельхозработ. С этим днем связан ряд народных примет. В частности, считается, что 14 октября хорош для свадьбы. Также принято сжигать старые вещи, чтобы избавиться от болезней. Если на Покров выпадал снег, то через 40 дней придет настоящая зима.

Источник фотографии: скриншот https://www.1tv.ru/news/2021-10-14/414698-pravoslavnye_veruyuschie_otmechayut_pokrov_presvyatoy_bogoroditsy
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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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