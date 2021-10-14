Православные пензенцы отмечают Покров Пресвятой Богородицы

В пензенских храмах 14 октября проходят праздничные богослужения в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Накануне, 13 октября, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение в Покровском храме Пензы.

«За вечерним богослужением высокопреосвященный митрополит Серафим совершил литию с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея. Во время утрени по прочтении Святого Евангелия помазал верующих освященным елеем. По окончании всенощного бдения правящий архипастырь поздравил всех с празднованием Покрова Пресвятой Богородицы и обратился к молящимся со словом проповеди», - сообщается на сайте пензенской епархии.

Это праздник связан с событиями 910 года, когда Византия была осаждена сарацинами. В этот день произошло чудесное явление Богоматери юродивому Андрею и его ученику Епифанию.

«В четвертом часу ночи во время всенощного бдения святой Андрей увидел Пресвятую Деву, слезно молящуюся у престола, в окружении многих святых в белоснежных одеждах, среди которых были Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Около часа продолжалась коленопреклоненная молитва Божией Матери, после чего она сняла со своей главы блистающий омофор (покров) и распростерла его над пребывающим в храме народом», - отмечается на сайте епархии.

Это восприняли как добрый знак, и действительно сарацины вскоре отступили без кровопролития.

На Руси этот праздник был связан с окончанием сельхозработ. С этим днем связан ряд народных примет. В частности, считается, что 14 октября хорош для свадьбы. Также принято сжигать старые вещи, чтобы избавиться от болезней. Если на Покров выпадал снег, то через 40 дней придет настоящая зима.