В Пензе на 1000 мужчин приходится 1228 женщин

В Пензе, по данным на 1 января, жили 516,4 тысяч человек. Численность за год уменьшилась на 0,7%, сообщает орган государственной статистики.

При этом 44,9% населения – мужчины, 55,1% - женщины. На 1000 представителей сильного пола приходится 1228 дам. Численное превышение пензячек растет с возраста 25 лет.

Средний возраст жителей областного центра, по расчетам на 1 января, - 41,62 года. При этом средний возраст мужчин – 38,32, женщин – 44,31 года, отмечают в Пензастате.

Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении в целом - 72,12 года, для сильного пола - 66,93 лет, для пензячек - 76,77 лет.

«Уточнение демографических показателей как по возрастно-половому составу, так и по многим социальным направлениям будет проведено на основании итогов очередной Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября», - сообщают в органе госстатистики.