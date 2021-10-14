Шесть нужных аксессуаров для смартфона, о которых вы еще не знаете

Чехлом, пауэрбанком или защитным стеклом уже никого не удивить – они есть почти у каждого обладателя смартфона. Но производители техники уже придумали массу новых удобных фишек, которые делают нашу жизнь проще. Эксперты МТС подготовили подборку функциональных гаджетов, без которых современному человеку не обойтись.

Беспроводная зарядка Samsung «3-в-1»

Все, что вам нужно сделать, — положить совместимый смартфон или другой гаджет на поверхность устройства, и зарядка начнется автоматически. Аксессуар оснащен шестью внутренними катушками, обеспечивающими высокую эффективность работы. Быстрая зарядка тоже поддерживается.

Одновременно можно заряжать до трех устройств: например, два смартфона и умные часы. Перед использованием вам даже не нужно снимать защитный чехол со смартфона — устройство заряжает девайсы прямо в чехле толщиной до трех миллиметров. Удобный световой индикатор на корпусе подскажет, когда техника полностью заряжена.

Геймпад для смартфона Razer Kishi

Для тех, кто хочет играть на смартфоне так же удобно, как на игровой консоли, компания Razer выпустила универсальный геймпад. Джойстик с раздвижной конструкцией и изменяемыми размерами позволяет подстроиться практически под любой современный смартфон. Единственное требование — наличие у телефона разъема USB-C.

Кнопки и элементы управления дублируют привычную раскладку геймпада от Xbox с двумя аналоговыми стиками и 8-позиционным D-pad. Устройство также оснащено USB-C-портом, чтобы заряжать смартфон прямо во время игры.

Беспроводные наушники с шумоподавлением Sony

Новая модель Sony WF-1000XM3 весит всего 8,5 грамма. Наушники надежно фиксируются в ухе благодаря силиконовым амбушюрам. Управление осуществляется с помощью сенсорных кнопок на внешней стороне корпуса, есть поддержка Siri и Google Assistant.

Главная фишка — система активного шумоподавления. Она фильтрует внешние шумы, чтобы ничто не мешало наслаждаться музыкой или разговором. Устройство отличает высокая автономность — наушники способны проработать без подзарядки до шести часов. Есть режим быстрой зарядки — всего 10 минут в кейсе обеспечат полтора часа использования.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6

Главное нововведение Mi Band 6 — датчик содержания кислорода в крови. Вы сможете точнее следить за здоровьем и улучшить качество тренировок. Дисплей новинки вырос до 1,56 дюйма и имеет олеофобное покрытие, чтобы отпечатки пальцев не мешали вам пользоваться браслетом.

На выбор доступно 130 различных циферблатов, которые можно настраивать. Модель Mi Smart Band 6 поддерживает 30 спортивных режимов и способна проработать на одном заряде две недели.

Монопод-штатив Huawei Tripod Selfie

Гаджет выполнен из высококачественных материалов, позволяющих повысить устойчивость конструкции и сохранить при этом ее малый вес. В сложенном состоянии монопод не занимает много места, его удобно брать с собой.

Девайс оснащен тремя складными ножками, позволяющими надежно разместить его на любой горизонтальной поверхности. Высота регулируется в диапазоне от 18 до 66 см. Пульт дистанционного управления позволяет выбрать оптимальный момент для фото.

Мощный внешний аккумулятор Samsung

Внешний аккумулятор — незаменимая вещь в дороге. Он поможет гаджетам остаться в строю, даже если нет возможности воспользоваться обычной зарядкой. Главная особенность аккумулятора от Samsung — поддержка беспроводной зарядки: просто положите гаджет (поддерживающий стандарт Qi) сверху, нажмите на кнопку, и устройство будет передавать энергию.

Power-bank поддерживает функцию быстрой зарядки, а емкости 10 000 мАч хватит, чтобы полностью зарядить смартфон два раза. На корпусе устройства есть световая индикация заряда и два разъема USB и USB Type-C.