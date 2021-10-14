В больницу им. Бурденко закупили современный рентгенодиагностический комплекс

В пензенскую клиническую больницу им. Н.Н. Бурденко поставили современный цифровой телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс «РЕНЕКС».

«Комплекс оснащен цифровым динамическим плоскопанельным детектором формата 43х43 см для проведения рентгенографии, линейной томографии и рентгеноскопии. Оборудование предоставляет возможность проведения рентгеноскопии, рентгенографии, томографии на одном рабочем месте и единовременно, при вертикальном, горизонтальном или наклонном положении пациента», - рассказал начальник технического отдела областной больницы Алексей Козин.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что на этот комплекс из бюджета Пензенской области направили почти 18 млн рублей.

Приобретение современного оборудования позволит получать единый снимок из нескольких путем программной сшивки, контрастное рентген-исследование кровеносных сосудов, реконструированное трехмерное изображение исследуемого органа, а также выполнить скрининг грудной клетки для диагностики новообразований в легких.

Все сотрудники прошли обучение, и в ближайшие дни новый комплекс заработает на полную мощность.

Ранее стало известно о том, что для 17 пензенских медорганизаций приобрели четыре компьютерных томографа 21 рентгеновский аппарат в рамках региональных программ «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 – 2025 годы» и «Развитие здравоохранения Пензенской области».