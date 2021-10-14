15:34
14.10.2021г.
Врач-гериатр из Пензы озвучила рекомендации по борьбе с ковидом для пожилых людей

Врач-гериатр из Пензы озвучила рекомендации по борьбе с ковидом для пожилых людей

Чт, 14.10.21 13:43
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Ситуация с коронавирусом в Пензенской области все еще остается напряженной. В одной из основных групп риска - по-прежнему люди старше 60 лет, ведь они, как правило, переносят болезнь тяжелее, чем молодые. Как им сберечь себя в этот опасный период, в эфире телеканала «Россия 24. Пенза» рассказала главный внештатный специалист по гериатрии министерства здравоохранения Пензенской области Елена Гринчук.

«Конечно же, люди пожилого возраста входят в группу риска, ведь они имеют ослабленный иммунитет, заболевание протекает гораздо тяжелее, чем у молодых, летальность значительно выше. Если у молодых она равна 0,4%, то у пожилых - до 14%. У людей старше 60 лет имеется много сопутствующих патологий, которые утяжеляют течение болезни. Ковид приводит к тому, что ухудшается состояние основного заболевания. Прививка - самая актуальная мера для их защиты», - пояснила Елена Гринчук.

По ее словам, на данный момент в «красной зоне» более 50% больных - пожилого возраста. Течение болезни у них предсказать сложно на любом этапе. 

«Заболевание протекает непредсказуемо. Уже имеем опыт работы полтора года в «красной» зоне и видим, насколько быстро ухудшается состояние пожилых. Отметим, что многие из них с самого начала часто не обращают внимание на небольшую температуру. Это может быть манифестом ковида. Коронавирус в наше время превалирует над всеми инфекциями, пожилым нужно активнее обращаться к нам, тем более когда уже видны симптомы», - отметила Елена Гринчук.

Также она отметила, что пожилые люди гораздо труднее переносят и постковидный период. Даже когда человек уже фактически здоров, ему предстоит еще долгое восстановление, в этот период без поддержки не справиться.

«Это одна из больших проблем. Молодые все же легче выходят из этого состояния, а пожилые долго не могут прийти к исходному и восстановить свои функции. Зачастую приходится быть зависимым от окружающих людей, поэтому важно прививаться», - прокомментировала Елена Гринчук.

Вакцинация, как отмечают врачи, сейчас просто необходима и является единственным способом защиты от опасной инфекции. Однако некоторые жители страны скептически относятся к ее эффективности и опасаются последствий, в том числе и пожилые. На самом же деле опасность укола сведена к минимуму.

«Вакцинация - это один-единственный способ предотвратить заболевание, поэтому обсуждать, опасно или нет, нельзя, это неправильно. Люди пожилого возраста переносят прививки гораздо легче, чем молодого. Никаких осложнений не дает, нужно какое-то время находиться в самоизоляции, не контактировать, чтобы выработался иммунитет, а сама прививка безопасна», - отметила Елена Гринчук.

Зачастую мифы о вакцинации заставляют людей задуматься над решением, стоит ли прививаться. На самом же деле из побочных эффектов у человека может быть кратковременная повышенная температура, головная боль, но в течение суток эти симптомы должны пройти. 

«Возраст вообще не является противопоказанием. Даже 95-летние должны привиться, чтобы избежать заболевания. Им не надо быть в глубокой изоляции, они смогут общаться, поэтому необходимо», - добавила гериатр.

Перед вакцинацией следует проконсультироваться с врачом.

«Консультация специалистов обязательна. Она проводится перед прививкой. Больного смотрят и решают, можно ли делать», - уточнила Елена Гринчук.

Еще одной темой эфира стала вакцинация от гриппа. Врач рассказала, сколько времени должно пройти между прививкой от гриппа и коронавируса.

«И грипп, и ковид - опасные инфекции. Пожилые в первую очередь должны от них прививаться. Перерыв между ними должен быть не менее месяца», - рассказала Елена Гринчук.

Также в эфире обсудили тему ревакцинации. В Европе, например, уже сейчас ввели третью прививку для пожилых людей с низким уровнем иммунитета. В Пензе такого пока не планируется.

«Ревакцинация должна быть через шесть месяцев. Пока о третьей прививке не говорим. Можно любую использовать, которая на территории РФ зарегистрирована. Они все действуют, неважно, какая будет. Единственным противопоказанием может быть хроническое заболевание», - отметила Елена Гринчук.

Если вы еще не привились от коронавирусной инфекции, то сейчас - лучшее время для принятия такого решения. Вакцинация проводится в медучреждениях, торговых центрах и мобильных пунктах. 

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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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