15:34
14.10.2021г.
В ПГАУ абитуриентам рассказали об условиях работы в «Русмолко»

В ПГАУ абитуриентам рассказали об условиях работы в «Русмолко»

Чт, 14.10.21 13:35
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«Русская молочная компания» приняла участие в Дне открытых дверей Пензенского государственного аграрного университета. Представитель холдинга рассказала будущим абитуриентам вуза об условиях работы в компании и о работе, которая ведется с молодыми специалистами.

К учащимся старших классов школ города и районов, а также студентам техникумов и колледжей обратился ректор ПГАУ Олег Кухарев. Он рассказал о высоком уровне организации обучения, условиях поступления и системе подготовки специалистов. Председатель приемной комиссии проинформировал о правилах приема в вуз и особенностях приемной кампании в 2022 году.

О перспективах трудоустройства рассказали представители «Русмолко». Они ознакомили будущих студентов с историей компании, направлениями деятельности, а также расположении мощностей на территории Пензенской области: молочных ферм, элеватора, зерносушильного комплекса, комплекса по подготовке семян. Также в «Русмолко» подчеркнули, что особое внимание уделяют приглашению на работу молодых специалистов.

«Сельское хозяйство продолжает активно развиваться, меняются и совершенствуются методы и технологии отрасли, все острее встает вопрос грамотных специалистов. Наша компания активно развивается, и каждый ее шаг невозможен без высококвалифицированных сотрудников. В том числе, без молодых специалистов, идущих в ногу со временем и готовых совершенствоваться дальше. «Русмолко» готова предоставить им интересные вакансии с серьёзными задачами и хорошими условиями труда, - сказала в своем выступлении руководитель службы управления персоналом «Русмолко» Юлия Брыкина.

Компания создает комфортные условия работы для всех сотрудников: гарантирует достойную оплату труда, обеспечивает льготным питанием, спецодеждой и корпоративным транспортом для доставки на места работы из других районов. Главным специалистам предоставляют личное авто. Также сотрудников обеспечивают жильем за счет компании: «Русмолко» приобрела квартиры в непосредственной близости от молочных комплексов, а часть взяла в аренду.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией "Русмолко"
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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