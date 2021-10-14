В ПГАУ абитуриентам рассказали об условиях работы в «Русмолко»

«Русская молочная компания» приняла участие в Дне открытых дверей Пензенского государственного аграрного университета. Представитель холдинга рассказала будущим абитуриентам вуза об условиях работы в компании и о работе, которая ведется с молодыми специалистами.

К учащимся старших классов школ города и районов, а также студентам техникумов и колледжей обратился ректор ПГАУ Олег Кухарев. Он рассказал о высоком уровне организации обучения, условиях поступления и системе подготовки специалистов. Председатель приемной комиссии проинформировал о правилах приема в вуз и особенностях приемной кампании в 2022 году.

О перспективах трудоустройства рассказали представители «Русмолко». Они ознакомили будущих студентов с историей компании, направлениями деятельности, а также расположении мощностей на территории Пензенской области: молочных ферм, элеватора, зерносушильного комплекса, комплекса по подготовке семян. Также в «Русмолко» подчеркнули, что особое внимание уделяют приглашению на работу молодых специалистов.

«Сельское хозяйство продолжает активно развиваться, меняются и совершенствуются методы и технологии отрасли, все острее встает вопрос грамотных специалистов. Наша компания активно развивается, и каждый ее шаг невозможен без высококвалифицированных сотрудников. В том числе, без молодых специалистов, идущих в ногу со временем и готовых совершенствоваться дальше. «Русмолко» готова предоставить им интересные вакансии с серьёзными задачами и хорошими условиями труда, - сказала в своем выступлении руководитель службы управления персоналом «Русмолко» Юлия Брыкина.

Компания создает комфортные условия работы для всех сотрудников: гарантирует достойную оплату труда, обеспечивает льготным питанием, спецодеждой и корпоративным транспортом для доставки на места работы из других районов. Главным специалистам предоставляют личное авто. Также сотрудников обеспечивают жильем за счет компании: «Русмолко» приобрела квартиры в непосредственной близости от молочных комплексов, а часть взяла в аренду.