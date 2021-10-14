В Пензе мобильные пункты вакцинации будут работать и в выходные

В областном минздраве сообщили о том, что мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Пензе будут работать и на предстоящих выходных.

В министерстве отметили, что в день с помощью мобильных пунктов прививают более 70 человек. Специальные автобусы работают в микрорайонах, чтобы жители смогли сделать прививку от гриппа и коронавируса рядом с домом.

14 октября передвижной пункт вакцинации работал на ул. Тимирязева, 113/1 с 10 до 12 часов. Сделать прививку с 12:30 до 15:00 можно во дворе дома №33 на ул. Карпинского. Доступны препараты «Спутник V» («ГамКовидВак») и «Спутник Лайт», от гриппа – «Совигрипп». Перед прививкой проводятся осмотр и консультация врача ГБУЗ «Городская поликлиника».

15 октября автобус будет работать по следующему графику:

- ул. Калинина, 119 (двор) с 10:00 до 12:00;

- ул. Воронова, 8 (двор) с 12:30 до 15:00.

16 октября мобильный пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 14:00 на ул. Бакунина, напротив ТЦ «ЦУМ». 17 числа – в такой же период времени рядом с Терновским рынком.

Чтобы мобильный пункт вакцинации приехал на вашу улицу, необходимо обратиться в администрацию своего района и подать заявку на включение в график. Напомним, отправляясь на прививку, необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС.