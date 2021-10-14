В медиахолдинге «Экспресс» организовали вакцинацию сотрудников от коронавируса

14 октября в стенах медиахолдинга «Экспресс» состоялась вакцинация сотрудников учреждения от коронавируса. Возможностью привиться на работе воспользовались 12 человек.

«Медиахолдинг «Экспресс» проявил себя как социально ответственная организация, инициировав вакцинацию непривитых сотрудников на рабочем месте. Сегодня привились 12 человек, одна работница, пользуясь случаем, ревакцинировалась. У большинства сотрудников медиахолдинга уже есть сертификат о прививке, есть и те, кто менее шести месяцев назад переболел ковидом и тоже имеет отметку на «Госуслугах». Сегодня смогли привиться не все, кто желал это сделать: кто-то - на съемках, кто-то посменно работает как дежурный эфира. Для них мы специально организуем еще одну прививочную кампанию», - сообщила заместитель генерального директора по редакционной политике медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева.

Вакцинация проходила в студии с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Все сотрудники «Экспресса» были в масках и перед вакцинацией прошли обязательный медицинский осмотр.

«Врач побеседовал с каждым сотрудником, нет ли кашля, насморка или других симптомов недомогания, хронических заболеваний. Измерили сатурацию, пульс, температуру тела. После прививки чувствую себя хорошо. Считаю, что вакцинация - лучший способ обезопасить себя от тяжелого течения болезни», - рассказала заместитель главного редактора ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

Сотрудники компании отмечают, что вакцинироваться от коронавируса – значит проявить ответственность по отношению к себе и окружающим.

«В Пензенской области сейчас очень сложная эпидобстановка, с каждым днем статистика ухудшается, поэтому необходимо привиться. Вакцинироваться было не страшно, сотрудницы приятные, приехали сами к нам на «Экспресс», нас обследовали», - поделился графический дизайнер медиахолдинга «Экспресс» Дмитрий Иванов.

Напомним, 13 октября были внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Пензенской области, согласно которому сотрудники СМИ вошли в список групп населения, которые должны пройти обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Полный список всех сфер деятельности, представителям которых необходимо поставить первую прививку до 1 ноября, а полностью привиться – до 1 декабря, доступен по ссылке.