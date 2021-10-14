Санаторий им. Володарского принял первых пациентов на долечивание после ковида

14 октября на пресс-конференции врачи и представители минздрава Пензенской области рассказали о создании дополнительных коек для больных коронавирусом в связи с ухудшением эпидситуации.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Пензенской области Джамиля Курмаева сообщила, что на этой неделе в санатории им. Володарского открыли койки долечивания тяжелых больных.

«В связи со сложной ситуацией организованы койки долечивания тяжелых больных на базе санатория. Первые пациенты туда поступили сегодня, 15 пациентов. Они довольны условиями. Инфекционные койки долечивания - это не реабилитационные койки. Это пациенты в стабильном состоянии, которые не могут быть выписаны домой и требуют лечения в стационаре. Это позволит освободить койки для более тяжелых больных с дыхательной недостаточностью», - пояснила она.

По словам начальника отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела регионального минздрава Натальи Тюгаевой, за последние сутки зарегистрировано более 400 госпитализаций.

«Это максимальная точка за все дни. Это заставляет использовать дополнительные койки. Туда будут направлять пациентов из стационаров, где лечатся тяжелые больные», - рассказала Наталья Тюгаева.

Также она отметила, что есть определенные показания, при которых можно переводить пациентов на долечивание: решение зависит от показателей сатурации, температуры и других.

Всего в санатории им. Володарского планируется развернуть 100 коек для долечивания пациентов, но не исключено, что их количество будет увеличено. Кроме того, койки долечивания ковид-больных есть в Леонидовке, однако они заполнены на 100%.