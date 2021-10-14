Глава Минздрава предложил пожилым медикам вернуться на работу

Об этом Михаил Мурашко сообщил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Министр отметил, что это приходится делать, так как и на амбулаторную, и на стационарную систему в России идет очень высокая нагрузка из-за всплеска новых случаев коронавируса, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Глава Минздрава уточнил, что более 1,1 миллиона пациентов в данный момент продолжают лечение от ковида в России. Также он призвал активнее вовлекать россиян в процесс вакцинации против коронавируса.