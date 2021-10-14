В пятницу в Пензенской области будет дождливо

На сайте ГУ МЧС по Пензенской области опубликовали прогноз погоды на 15 октября.

По данным Гидрометцентра, будет облачно с прояснениями. Ночью на территории всего региона пройдет небольшой дождь. Днем осадки будут местами в некоторых населенных пунктах.

Ветер ожидается юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 3 до 8 градусов выше нуля, днем потеплеет до плюс 13 градусов.

Жителям региона советуют одеваться по погоде, чтобы не ослабить иммунитет в период сложной эпидемиологической обстановки.