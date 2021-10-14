Каникулы в пензенских школах могут начаться раньше – минздрав

14 октября на пресс-конференции врио замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева сообщила, что на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса планируется рассмотреть вопрос о переносе начала каникул у школьников на более ранний срок.

По ее словам, предложение было внесено пензенским минздравом в связи с ростом числа заболевших среди детей. На заседании оперштаба рассмотрят возможность увеличить период каникул до двух недель. Окончательное решение примет управление Роспотребнадзора региона.

Также Марина Воробьева отметила, что минздрав не против дистанционной формы обучения в школах, но важно, чтобы дети после занятий не уходили гулять, а соблюдали все санитарные рекомендации. Однако пока сформировано предложение лишь о том, чтобы раньше начать каникулы в школах.