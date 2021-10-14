15:35
14.10.2021г.
Главврач Кузнецкой межрайонной больницы сообщил о нехватке транспорта для выезда к больным

Главврач Кузнецкой межрайонной больницы сообщил о нехватке транспорта для выезда к больным

Чт, 14.10.21 15:17
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Главный врач Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов выступил с обращением к жителям города и рассказал об эпидситуации, а также о нагрузке на медработников.

«Ситуация, связанная с коронавирусом, усугубляется: заболеваемость увеличивается, она перешла на молодых, и смертность перешла на молодых. Если в прошлом году умирали больше пожилые пациенты, то теперь, к сожалению, и молодежь. Это все, кто моложе 50. От этого есть способ защититься – вакцинация. По непонятным причинам не все жители России хотят вакцинироваться. В то же время хочу сказать, что практически все тяжело больные пациенты – не вакцинированные, все умершие – не вакцинированные. Привитые тоже болеют, заболеваемость у них существует, но она гораздо меньше и протекает гораздо легче. Наш медицинский персонал вакцинирован на 94%, остальные – это те, кто уже перенес заболевание. Но как только пройдет время после перенесенного заболевания, эти лица тоже ревакцинируются. Бывает, переболевшие доктора заболевают повторно, но переносят эту болезнь они гораздо легче», - рассказал Алексей Потапов.

Как отмечает главврач, сейчас поликлиники испытывают большие нагрузки из-за жесткой нехватки кадров в связи с высокой заболеваемостью персонала - от водителей до врачей. Как следствие, появляются большие очереди в медицинских учреждениях и невозможно дозвониться до поликлиники. 

«В день мы обслуживаем по 450 вызовов, из их 50 «чистых», как мы выражаемся, когда люди звонят по поводу высокого давления, то есть не по инфекционной причине. 400 вызовов – инфекционных, с повышением температуры. У нас четыре поликлиники, это по 100 вызовов на каждую. Рабочих дней не хватает, врачей не хватает, на приеме остается очень мало докторов. И такая ситуация - по всей стране, не только у нас», - отмечает главврач.

На текущий момент врачи кузнецких поликлиник не могут обеспечить своевременные выезды на адреса в связи с нехваткой количества автомобилей.

«Мы пытаемся решить эту проблему посредством заключения договоров с такси или с транспортными предприятиями, но там много технических сложностей», - пояснил Алексей Потапов. 

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией он обратился к кузнечанам с просьбой помочь медицинским учреждениям в обеспечении сотрудников транспортными средствами на волонтерской основе.

Источник фотографии: https://gorodkuzneck.ru/about/info/news/12770/
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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