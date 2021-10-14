Антон Шаронов получил награду Республики Башкортостан

«Шаронов Антон Анатольевич награждается за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность», - отмечается в грамоте.

Антон Шаронов с 2013 по 2019 годы работал в Башкирском госуниверситете (БашГУ): сначала занимал должность советника ректора, затем - проректора. Как заместитель председателя Центрального совета Всероссийского совета местного самоуправления принимал активное участие в работе Башкортостанского отделения ВСМС. Был членом общественного совета по закупкам при главе администрации Уфы.

Принимал непосредственное участие в подготовке инфраструктуры города Уфы к саммиту ШОС и БРИКС в 2015 году, курировал в БашГУ научно-образовательный центр «Теология», стоял у истоков реализации образовательной программы «Исламская теология». Состоял в кадровом резерве администрации главы Республики Башкортостан.