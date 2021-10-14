Правительство РФ выделит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Правительство России дополнительно выделит шесть миллиардов рублей на поддержку многодетных семей, где воспитываются дети до трех лет. Еще 28 миллиардов направят на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

«Сегодня выделим более 28 млрд рублей на выплаты детям от трех до семи лет. Их у нас по всем регионам – свыше 2,5 миллиона. С начала года на эти цели мы уже направили в регионы более 270 млрд рублей из федерального бюджета. Размер ежемесячной выплаты зависит от дохода семьи и может составить 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка», - сообщил премьер-министр.

Также Михаил Мишустин подчеркнул, что в особой поддержке нуждаются семьи с тремя и более детьми.

«После рождения третьего ребенка или последующих детей родители имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты. Вплоть до трехлетнего возраста малыша. В федеральном бюджете на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 59 млрд рублей. Сейчас такую помощь получают более 620 тысяч многодетных семей. Но детей в стране рождается все больше, и в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах. Для этого выделим еще около 6 млрд рублей, что позволит обеспечить выплатами свыше 48 тысяч ребят, которые воспитываются в больших семьях», - сказал председатель правительства РФ.

Михаил Мишустин подчеркнул, что поддержка семей с детьми и в дальнейшем останется одним из приоритетов работы правительства.