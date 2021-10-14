Хоккейный клуб «Дизель» продолжает набирать хорошую форму. В этот раз пострадал «Тамбов»

Пензенский «Дизель» на выезде уверенно обыграл хоккейный клуб «Тамбов» в мачте регулярного чемпионата ВХЛ.

Уже к третьей минуте первого периода команды обменялись заброшенными шайбами. А во второй двадцатиминутке пензенцы повели в счете. Тамбовчане добавили в атаке, но результатов это не принесло. В заключительном периоде «желто-синие» отличились дважды с разницей в 11 секунд. Сначала ворота хозяев поразил Денис Горбунов, а затем Данила Платонов оформил дубль.

Итог - 4:1 в пользу «Дизеля». Следующую игру (0+) пензенские хоккеисты проведут также на выезде, 15 октября, в Туле, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.