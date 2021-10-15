0:59
15.10.2021г.
Сотрудники МЧС в рамках противопожарного рейда посетили жителей Ермоловки

Сотрудники МЧС в рамках противопожарного рейда посетили жителей Ермоловки

Чт, 14.10.21 23:48
Просмотров: 219
Пресечь неприятную закономерность. Как правило, с наступлением отопительного сезона вырастает и количество пожаров в домах. Нередко их причиной становится неправильная эксплуатация котлов. Сотрудники МЧС отправились с рейдом в сельскую местность, чтобы лично дать несколько полезных советов жителям.

Жительница Ермоловки Любовь Алексеевна Митрошина гостей из Пензы встречает весьма дружелюбно, как будто знает их много лет. Те отвечают взаимностью - с собой они привезли небольшой, но полезный подарок. Пожарный звуковой оповещатель уже не раз спасал человеческую жизнь, вовремя предупреждая о появлении дыма.

С белым круглым устройством жить гораздо спокойнее. Хотя Любовь Алексеевна, которой скоро справлять свое 85-летие, за свои годы давно привыкла держать все под своим контролем. С тех пор, как 20 с лишним лет назад печь переоборудовали под газ, она лично за всем следит.

Но не во всех домохозяйствах такой образцовый порядок. В следующей квартире представители пожнадзора нашли, что посоветовать.

Тоже правило - не держать в котельной ничего, что могло бы гореть - не соблюдается в еще одной семье. Рядом с котлом - одежда и другая легковоспламеняемая материя. Женщина, выслушав рекомендации, обещала навести в помещении порядок. А ее внук получил от инспекторов рисунки с жизненно важной информацией.

В самой Ермоловке, к счастью, пожаров не было давно. Сельсовет содержит на балансе целое депо со спецмашиной. В случае чего, она одной из первых помчится на место происшествия.

И все-таки недавно в округе, а именно на станции «Панчулидзиевка», произошла трагедия. Мужчина сорока с лишним лет погиб в своем же доме, уснув в нетрезвом виде с сигаретой в руках. А ведь судьба ему уже давала шанс.

«Буквально летом по аналогичной причине произошло возгорание постельных принадлежности, но благодаря тому, что соседи были рядом, они оказали ему помощь и вынесли на улицу», - рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пензенского района ГУ МЧС России по Пензенской области Юрий Ларцев.

О правилах безопасности при пользовании отопительным оборудованием инспекторы напоминали и прохожим. Правда, не все шли с ними на контакт. Такие же выезды на места люди в погонах продолжат и впредь, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Хоккейный клуб «Дизель» продолжает набирать хорошую форму. В этот раз пострадал «Тамбов»
21:37
В Пензе у «Воейкова» грузовик снес ограждение у тротуара и улетел в кювет
18:16
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс