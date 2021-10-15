Сотрудники МЧС в рамках противопожарного рейда посетили жителей Ермоловки

Пресечь неприятную закономерность. Как правило, с наступлением отопительного сезона вырастает и количество пожаров в домах. Нередко их причиной становится неправильная эксплуатация котлов. Сотрудники МЧС отправились с рейдом в сельскую местность, чтобы лично дать несколько полезных советов жителям.

Жительница Ермоловки Любовь Алексеевна Митрошина гостей из Пензы встречает весьма дружелюбно, как будто знает их много лет. Те отвечают взаимностью - с собой они привезли небольшой, но полезный подарок. Пожарный звуковой оповещатель уже не раз спасал человеческую жизнь, вовремя предупреждая о появлении дыма.

С белым круглым устройством жить гораздо спокойнее. Хотя Любовь Алексеевна, которой скоро справлять свое 85-летие, за свои годы давно привыкла держать все под своим контролем. С тех пор, как 20 с лишним лет назад печь переоборудовали под газ, она лично за всем следит.

Но не во всех домохозяйствах такой образцовый порядок. В следующей квартире представители пожнадзора нашли, что посоветовать.

Тоже правило - не держать в котельной ничего, что могло бы гореть - не соблюдается в еще одной семье. Рядом с котлом - одежда и другая легковоспламеняемая материя. Женщина, выслушав рекомендации, обещала навести в помещении порядок. А ее внук получил от инспекторов рисунки с жизненно важной информацией.

В самой Ермоловке, к счастью, пожаров не было давно. Сельсовет содержит на балансе целое депо со спецмашиной. В случае чего, она одной из первых помчится на место происшествия.

И все-таки недавно в округе, а именно на станции «Панчулидзиевка», произошла трагедия. Мужчина сорока с лишним лет погиб в своем же доме, уснув в нетрезвом виде с сигаретой в руках. А ведь судьба ему уже давала шанс.

«Буквально летом по аналогичной причине произошло возгорание постельных принадлежности, но благодаря тому, что соседи были рядом, они оказали ему помощь и вынесли на улицу», - рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пензенского района ГУ МЧС России по Пензенской области Юрий Ларцев.

О правилах безопасности при пользовании отопительным оборудованием инспекторы напоминали и прохожим. Правда, не все шли с ними на контакт. Такие же выезды на места люди в погонах продолжат и впредь, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.