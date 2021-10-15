В Пензе задержан предполагаемый убийца жителя микрорайона Арбеково

Трагедия произошла после совместного распития спиртных напитков. Что не поделили мужчины и как на преступника вышли правоохранительные органы, узнали журналисты телеканала «Экспресс».

Бдительность пензячки помогла раскрыть страшное преступление. Жительница микрорайона Арбеково, возвращаясь домой с работы ночью, заметила двух мужчин, которые показались ей подозрительными. Кроме этого, женщина увидела, что мужчины несут тело человека, обернутое в простыню. На следующий день она обратилась в отделение полиции, где рассказала об увиденном, а после показала возможное место сокрытия преступления. Выехав на место, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины, спрятанное в металлической конструкции, переделанной под погреб. После установления личности, полицейские направились по месту жительства 70-летнего погибшего.

«Опросив соседей, они выяснили, что в ночь убийства данный гражданин находился у погибшего соседа. Сотрудниками уголовного розыска, вместе с участковым, был установлен и задержан пензенец, 1985 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», - сообщила Ольга Евдокимова.

«Между мужчиной и злоумышленником через некоторое время возник конфликт из-за сигарет, которые, якобы, сосед унес к себе в комнату. В ходе выяснения отношений подозреваемый ударил потерпевшего по голове табуреткой, а после схватил нож и нанес им не менее пяти ударов в область шеи и грудной клетки потерпевшего», - рассказала старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Обвиняемого задержали. Ему предъявлены обвинения, правда, вину за содеянное мужчина не признал. Ранее он уже привлекался за аналогичное преступление и тяжкое причинение вреда здоровью, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.