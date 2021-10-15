Как пензенцы отметили Покров пресвятой Богородицы

Покров пресвятой Богородицы, один из наиболее почитаемых в христианском мире праздников, отмечают 14 октября все православные верующие. В Пензе главные торжества прошли в Покровском храме, построенном еще в конце 18 века. Божественную литургию отслужил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Мы все чувствуем с вами предстательство и заступничество царицы Неба и Земли, поэтому покров является одним из самых почитаемых праздников в нашем народе», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Запах ладана, огоньки горящих свечей, просветленные лица верующих. Православный мир молится за Мать Спасителя. Богородица, Приснодева Мария, всегда почиталась, как опора и защитница христиан. А после того, как Богоматерь по преданию в 910 году от Рождества Христова избавила жителей Константинополя от врага, накрыв их своих покрывалом, вера в возможность дарования чуда еще более усилилась.

Вместе с верующими митрополит и духовенство совершили крестный ход вокруг храма. Процессия несколько раз останавливалась, при этом священники с молитвой кропили прихожан святой водой. Ритуал повторился и по окончании шествия.

Уже в это воскресенье, 17 октября, произойдет историческое для пензенской епархии событие. Мощи святителя Иннокентия будут перевезены из Успенского, где они сейчас находятся, в Спасский собор.

В связи с пандемией от планов провести по улицам города крестный ход, с участием большого числа верующих, пришлось отказаться.

«Мы крестным таким маршрутом провезем эти мощи вокруг нашего города. Будем молиться в это время о том, чтобы Господь избавил нас от этой болезни, избавил нашу страну от всех тех напастей, которые мы сейчас переживаем. Я надеюсь, что молитвами святителя Иннокентия Господь окажет нам свою милость», - отметил Серафим.

Объезд вокруг областного центра намечен на утро, 17 октября. А в восемь часов ковчег с мощами святого доставят в Спасский собор, где сразу же начнется божественная литургия, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.