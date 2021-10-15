Выставка пензенской ассоциации школьных музеев заняла первое место на всероссийском уровне

Выставку ассоциации школьных музеев Пензенской области высоко оценили на всероссийском уровне. Экспозиция заняла первое место на конкурсе, организованном главным музеем Победы страны.

В виртуальной 3D-экскурсии в деталях сохранилась одна из самых ярких экспозиций этого музея в Доме молодежи. С ней пензенские активисты заняли первое место на всероссийском конкурсе на лучшую выставку школьных музеев страны. Достаточно приблизить картинку на экране и вам выведут подробную информацию о каждом экспонате. Ну а историю поиска каждой из этих вещей организаторы рассказывают уже в реальности.

Позднее поисковики узнали, что владелец этой фляжки, боец Пучков, числится пропавшим без вести. Именно в этом, говорят активисты, ценность школьных музеев - в них предельно внимательны к истории каждого человека. Организатором конкурса, на котором так высоко оценили труды пензенских исследователей, является всероссийский школьный музей Победы.

Это не первый опыт сотрудничества Пензенских школьных музеев с московскими коллегами. Ранее они по достоинству оценили экскурсию, представленную пензенскими ребятами. В планах у ассоциации - обновить экспозицию в Доме молодежи, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.