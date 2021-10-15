Пензенский онколог назвала главную проблему в лечении рака молочной железы

В октябре традиционно проводятся мероприятия в рамках всемирного Дня борьбы против рака молочной железы. Цель - привлечь внимание женщин к данной проблеме, так как это одно из наиболее распространенных женских онкологических заболеваний. Наш регион - не исключение.

«Рак молочной железы у женщин в Пензенской области - в превалирующей ситуации. На 2019 год на 100 тысяч населения было выявлено 100 женщин, а за 2020 - 91. Заболевание - значимое и требует, конечно, лечения в специализированном учреждении», - поделилась врач-онколог Пензенского областного онкологического диспансера Неля Румянцева.

Главная проблема в лечении рака молочной железы заключается в поздней диагностике. О мерах профилактики и способах выявления онкологического заболевания смотрите в программе «Экспресс. Тема» (16+). Новый выпуск можно посмотреть на официальном сайте телеканала.