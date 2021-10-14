17:36
14.10.2021г.
На «Экспрессе» завершился сезон «Нашей фишки», но продолжается проект «Юконский ворон»

На «Экспрессе» завершился сезон «Нашей фишки», но продолжается проект «Юконский ворон»

Чт, 14.10.21 16:25
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На телеканале «Экспресс» завершился сезон программы «Наша фишка» (16+), состоящий из 28 выпусков. Он создавался в рамках проекта «Юконский ворон» пензенского отделения Русского географического общества, реализация которого продолжится.

Телепрограмма «Наша фишка» впервые вышла в эфир в прошлом году, но в 2021-м в ее содержании появился новый контекст.

«Одна из множества целей проекта - это рассказать землякам про Лаврентия Загоскина, открыть им это имя. «Юконский ворон» - не только цикл телепрограмм, но и множество мероприятий, которые были бы невозможны без современных подвижников и просветителей, членов пензенского отделения РГО. А уж насколько успешным получился сезон программы «Наша фишка» - это решать самим телезрителям, – поделился мнением директор по производству – генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.

Ведущий программы и главный редактор телеканала Алексей Седов признался, что перед началом проекта понятия не имел о том, что Лаврентий Загоскин – уроженец Пензенской области.

«Очень был удивлен многим вещам, мне стало безумно интересно копаться в исторических сведениях о нем и том времени. Вот почему и я этим проектом заинтересовался, ведь и фигура Лаврентия Алексеевича Загоскина была долгие годы малоизвестной и на нашей пензенской земле. Понятно, что у нас всем знакомы Лермонтов, Куприн, Белинский и другие великие имена, о которых говорят везде, и с ними ассоциируется наш край. Но вот Загоскин у нас менее известен, хотя в этом ряду занимает достойнейшее место как человек, который столько лет и сил посвятил исследованию Русской Америки, историю которой, кстати, мы тоже, по большому счету, не знаем», - отметил Алексей Седов.

Практически в каждом из выпусков получасовой программы, посвященной рассказу о различных точках Сурского края и их туристической привлекательности, отводилось время и для «загоскинской» темы. Дальше в планах – создание фильма.

«Возможно, мы затем сделаем фильм, состоящий из уже снятых фрагментов. Мне кажется, что эта история не закончится, мы будем продолжать ею заниматься. Опять же, возведение Михайловского редута, продолжение создания этого туристического уголка в Николаевке, - все это будет в нашем постоянном информационном поле. Но я больше чем уверен, что у нас еще есть те великие наши земляки, о которых тоже незаслуженно забыли, и мало кто сегодня о них говорит и вспоминает», - считает телеведущий.

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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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