На «Экспрессе» завершился сезон «Нашей фишки», но продолжается проект «Юконский ворон»

Телепрограмма «Наша фишка» впервые вышла в эфир в прошлом году, но в 2021-м в ее содержании появился новый контекст.

«Одна из множества целей проекта - это рассказать землякам про Лаврентия Загоскина, открыть им это имя. «Юконский ворон» - не только цикл телепрограмм, но и множество мероприятий, которые были бы невозможны без современных подвижников и просветителей, членов пензенского отделения РГО. А уж насколько успешным получился сезон программы «Наша фишка» - это решать самим телезрителям, – поделился мнением директор по производству – генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.

Ведущий программы и главный редактор телеканала Алексей Седов признался, что перед началом проекта понятия не имел о том, что Лаврентий Загоскин – уроженец Пензенской области.

«Очень был удивлен многим вещам, мне стало безумно интересно копаться в исторических сведениях о нем и том времени. Вот почему и я этим проектом заинтересовался, ведь и фигура Лаврентия Алексеевича Загоскина была долгие годы малоизвестной и на нашей пензенской земле. Понятно, что у нас всем знакомы Лермонтов, Куприн, Белинский и другие великие имена, о которых говорят везде, и с ними ассоциируется наш край. Но вот Загоскин у нас менее известен, хотя в этом ряду занимает достойнейшее место как человек, который столько лет и сил посвятил исследованию Русской Америки, историю которой, кстати, мы тоже, по большому счету, не знаем», - отметил Алексей Седов.

Практически в каждом из выпусков получасовой программы, посвященной рассказу о различных точках Сурского края и их туристической привлекательности, отводилось время и для «загоскинской» темы. Дальше в планах – создание фильма.

«Возможно, мы затем сделаем фильм, состоящий из уже снятых фрагментов. Мне кажется, что эта история не закончится, мы будем продолжать ею заниматься. Опять же, возведение Михайловского редута, продолжение создания этого туристического уголка в Николаевке, - все это будет в нашем постоянном информационном поле. Но я больше чем уверен, что у нас еще есть те великие наши земляки, о которых тоже незаслуженно забыли, и мало кто сегодня о них говорит и вспоминает», - считает телеведущий.