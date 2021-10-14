Пензенские бренды стали финалистами всероссийского туристического конкурса

Как сообщили в пресс-службе регионального минкульта, лидером в номинации «Линейка туристических сувениров» стала «Абашевская игрушка». Руководитель Туристско-информационного центра Пензенской области Анна Плясунова представила жюри глиняные игрушки, магниты и броши в виде абашевской игрушки, брендированную посуду, часы и полиграфию, а также подарочную упаковку сувениров.

Третьей в номинации «Гастрономический сувенир (напитки)» средней ценовой категории стала мокшанская продукция. Специалист межпоселенческого центрального районного Дома культуры Мокшанского района Любовь Никишова представила три вида чая: «Мокша», «Вальс» и «Дина», а также брендированную подарочную упаковку ручной работы.

Победители окружного этапа в ноябре отправятся в Санкт-Петербург на финал общенационального конкурса.