Олег Мельниченко: «Облигации - работающий инструмент привлечения долгосрочных инвестиций»

Олег Мельниченко подчеркнул, что взаимодействие региональных органов власти с банковским сектором способствует развитию субъекта. В рамках него ведется работа по повышению финансовой грамотности населения, реализуется соответствующая программа.

«Это направление деятельности особенно важно сейчас, когда мошенники изобретают все новые и новые способы обмана граждан, заставляя их расставаться со своими сбережениями под предлогом защиты банковских вкладов. Люди должны твердо знать, что сотрудники кредитных организаций стоят на страже их интересов, что к ним можно и нужно обращаться за помощью», - сказал губернатор.

Он также сообщил о важности информирования бизнесменов о финансовых инструментах, в частности – биржевых облигациях.

«Интерес к ним предприятий говорит о том, что биржевые облигации являются работающим инструментом привлечения долгосрочных инвестиций, которые потенциально могут иметь хороший экономический, бюджетный и социальный эффекты для Пензенской области. В 2021 году банковский сектор региона развивался адекватно текущей экономической активности в регионе. Интерес предприятий к заемным средствам говорит о том, промышленники заинтересованы в расширении действующих производств и реализации новых проектов в реальном секторе экономики», - отметил управляющий отделением по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Александр Хлобыстов.

Ранее информагентство сообщало о том, что генеральный директор АО «Дом.РФ» Виталий Мутко провел встречу с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. В ее рамках стороны подписали меморандум об использовании механизма облигаций финансового института развития для модернизации коммунальных сетей в регионе.



