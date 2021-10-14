17:37
14.10.2021г.
Олег Мельниченко: «Облигации - работающий инструмент привлечения долгосрочных инвестиций»

Олег Мельниченко: «Облигации - работающий инструмент привлечения долгосрочных инвестиций»

Чт, 14.10.21 17:05
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14 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко встретился с руководством территориальных подразделений кредитных организаций.

Олег Мельниченко подчеркнул, что взаимодействие региональных органов власти с банковским сектором способствует развитию субъекта. В рамках него ведется работа по повышению финансовой грамотности населения, реализуется соответствующая программа.

«Это направление деятельности особенно важно сейчас, когда мошенники изобретают все новые и новые способы обмана граждан, заставляя их расставаться со своими сбережениями под предлогом защиты банковских вкладов. Люди должны твердо знать, что сотрудники кредитных организаций стоят на страже их интересов, что к ним можно и нужно обращаться за помощью», - сказал губернатор.

Он также сообщил о важности информирования бизнесменов о финансовых инструментах, в частности – биржевых облигациях.

«Интерес к ним предприятий говорит о том, что биржевые облигации являются работающим инструментом привлечения долгосрочных инвестиций, которые потенциально могут иметь хороший экономический, бюджетный и социальный эффекты для Пензенской области. В 2021 году банковский сектор региона развивался адекватно текущей экономической активности в регионе. Интерес предприятий к заемным средствам говорит о том, промышленники заинтересованы в расширении действующих производств и реализации новых проектов в реальном секторе экономики», - отметил управляющий отделением по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Александр Хлобыстов.

Ранее информагентство сообщало о том, что генеральный директор АО «Дом.РФ» Виталий Мутко провел встречу с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. В ее рамках стороны подписали меморандум об использовании механизма облигаций финансового института развития для модернизации коммунальных сетей в регионе.

 

Источник фотографии: https://pnzreg.ru/news/finansy/343889/
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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