Россиянам рассказали, скажется ли разрешение полетов в Египет на ценах путевок

Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что снятие ограничений на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут стабилизировать цены на туры в Египет.

Юрий Барзыкин рассказал телеканалу «360», что ранее именно ограничения по перевозке пассажиров в Египет держали не бюджетные цены по этому направлению. По его данным, они были выше, чем в Турции, на 40-50%.

«Благодаря тому, что увеличивается объем перевозки на туристических направлениях, то и цены, мы надеемся, будут стабилизироваться», — сказал он.

Специалист обратил внимание, что относительно других стран, сообщение с которыми Россия открывает с 9 ноября, пока нельзя сказать, что туда будут генерироваться турнаправления. Речь – о регулярном авиасообщении на взаимной основе с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Последний будет открыт с учетом требований властей страны — только для граждан РФ, вакцинированных против коронавируса.