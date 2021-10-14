19:33
14.10.2021г.
Россиянам рассказали, скажется ли разрешение полетов в Египет на ценах путевок

Россиянам рассказали, скажется ли разрешение полетов в Египет на ценах путевок

Чт, 14.10.21 17:43
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Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что снятие ограничений на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут стабилизировать цены на туры в Египет.

Юрий Барзыкин рассказал телеканалу «360», что ранее именно ограничения по перевозке пассажиров в Египет держали не бюджетные цены по этому направлению. По его данным, они были выше, чем в Турции, на 40-50%.

«Благодаря тому, что увеличивается объем перевозки на туристических направлениях, то и цены, мы надеемся, будут стабилизироваться», — сказал он.

Специалист обратил внимание, что относительно других стран, сообщение с которыми Россия открывает с 9 ноября, пока нельзя сказать, что туда будут генерироваться турнаправления. Речь – о регулярном авиасообщении на взаимной основе с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Последний будет открыт с учетом требований властей страны — только для граждан РФ, вакцинированных против коронавируса.

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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
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