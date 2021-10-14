В некоторых районах Пензенской области временно отключат электричество. График

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение в нескольких районах.
Приостанавливать подачу электричества будут по следующему графику:
15 октября с 9:00 до 17:00
Бессоновский район:
с. Ухтинка (ул. Зеленая, Весенняя, Нагорная, Строителей, Южная).
г. Пенза:
пос. ЗИФ (ул. Шоссейная, Архангельского, Октября Гришина, Почивалина, Тагильская. 1,2-й проезд Архангельского).
Спасский район:
г. Спасск (ул. Чернышова).
18 октября с 9:00 до 17:00
Спасский район:
г. Спасск (ул. Революционная).
Наровчатский район:
с. Наровчат (ул. Заречная, К.Маркса, Кирова, Куйбышева);
с. Виляйки (ул. Садовая, Первомайская).
Нижнеломовский район:
с. Зам.Выселки (ул. Новенькая, Богатенькая, Молодежная, Бутырки);
с. Первознаменка (ул. Комарова);
с. М.Выселки (ул. Горочка, Центральная, Зеленая, Крючковка, Новая, Апраксино);
с. Гусевка (ул. Гусевка).
19 октября с 9:00 до 17:00
Спасский район:
с. Устье (ул. Новая, Хохлова, Школьная, Пролетарская).
Нижнеломовский район:
с. Зам.Выселки (ул. Новенькая, Богатенькая, Молодежная, Бутырки);
с. Первознаменка (ул. Комарова);
с. М.Выселки (ул. Горочка, Центральная, Зеленая, Крючковка, Новая, Апраксино);
с. Гусевка (ул. Гусевка).
20 октября с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
с. Зам.Выселки (ул. Новенькая, Богатенькая, Молодежная, Бутырки);
с. Первознаменка (ул. Комарова);
с. М.Выселки (ул. Горочка, Центральная, Зеленая, Крючковка, Новая, Апраксино);
с. Гусевка (ул. Гусевка).
21 октября с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
с. Голицыно (ул. Свердлова, Советская, Кирова, Буденного, Николаевка, Комсомольская, Московская, Калинина, Пролетарская, Петр.слобода, Лермонтова, Мокшанка, Крыловка, Набережная, Ленина, Заречная, Луговая, Гагарина).
22 октября с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
с. Голицыно (ул. Свердлова, Советская, Кирова, Буденного, Николаевка, Комсомольская, Московская, Калинина, Пролетарская, Петр.слобода, Лермонтова, Мокшанка, Крыловка, Набережная, Ленина, Заречная, Луговая, Гагарина).
23 октября с 9:00 до 15:00
Нижнеломовский район:
с. Голицыно (ул. Свердлова, Советская, Кирова, Буденного, Николаевка, Комсомольская, Московская, Калинина, Пролетарская, Петр.слобода, Лермонтова, Мокшанка, Крыловка, Набережная, Ленина, Заречная, Луговая, Гагарина).
В связи с проведением филиалом ПАО «Россети
Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам:
13 октября с 9:00 до 17:00
Бековский район:
п. Беково (ул., Бассейная, Нагорная, Октябрьская, Школьная).
Малосердобинский район:
с. Саполга (ул. Огарева, Кирова, Советская, Молодежная, Ленина);
с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого).
Сердобский район:
с. Пригородное (ул. Н-Большая; Колхозная, Юбилейная, пр. Юбилейный, Н-Большой).