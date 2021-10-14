17:37
14.10.2021г.
В некоторых районах Пензенской области временно отключат электричество. График

В некоторых районах Пензенской области временно отключат электричество. График

Чт, 14.10.21 17:21
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В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение в нескольких районах.

Приостанавливать подачу электричества будут по следующему графику:

15 октября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

с. Ухтинка (ул. Зеленая, Весенняя, Нагорная, Строителей, Южная).

г. Пенза:

пос. ЗИФ (ул. Шоссейная, Архангельского, Октября Гришина, Почивалина, Тагильская. 1,2-й проезд Архангельского).

Спасский район:

г. Спасск (ул. Чернышова).

18 октября с 9:00 до 17:00

Спасский район:

г. Спасск (ул. Революционная).

Наровчатский район:

с. Наровчат (ул. Заречная, К.Маркса, Кирова, Куйбышева);

с. Виляйки (ул. Садовая, Первомайская).

Нижнеломовский район:

с. Зам.Выселки (ул. Новенькая, Богатенькая, Молодежная, Бутырки);

с. Первознаменка (ул. Комарова);

с. М.Выселки (ул. Горочка, Центральная, Зеленая, Крючковка, Новая, Апраксино);

с. Гусевка (ул. Гусевка).

19 октября с 9:00 до 17:00

Спасский район:

с. Устье (ул. Новая, Хохлова, Школьная, Пролетарская).

Нижнеломовский район:

с. Зам.Выселки (ул. Новенькая, Богатенькая, Молодежная, Бутырки);

с. Первознаменка (ул. Комарова);

с. М.Выселки (ул. Горочка, Центральная, Зеленая, Крючковка, Новая, Апраксино);

с. Гусевка (ул. Гусевка).

20 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

с. Зам.Выселки (ул. Новенькая, Богатенькая, Молодежная, Бутырки);

с. Первознаменка (ул. Комарова);

с. М.Выселки (ул. Горочка, Центральная, Зеленая, Крючковка, Новая, Апраксино);

с. Гусевка (ул. Гусевка).

21 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

с. Голицыно (ул. Свердлова, Советская, Кирова, Буденного, Николаевка, Комсомольская, Московская, Калинина, Пролетарская, Петр.слобода, Лермонтова, Мокшанка, Крыловка, Набережная, Ленина, Заречная, Луговая, Гагарина).

22 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

с. Голицыно (ул. Свердлова, Советская, Кирова, Буденного, Николаевка, Комсомольская, Московская, Калинина, Пролетарская, Петр.слобода, Лермонтова, Мокшанка, Крыловка, Набережная, Ленина, Заречная, Луговая, Гагарина).

23 октября с 9:00 до 15:00

Нижнеломовский район:

с. Голицыно (ул. Свердлова, Советская, Кирова, Буденного, Николаевка, Комсомольская, Московская, Калинина, Пролетарская, Петр.слобода, Лермонтова, Мокшанка, Крыловка, Набережная, Ленина, Заречная, Луговая, Гагарина).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети
Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам:

13 октября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

п. Беково (ул., Бассейная, Нагорная, Октябрьская, Школьная).

Малосердобинский район:

с. Саполга (ул. Огарева, Кирова, Советская, Молодежная, Ленина);

с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого).

Сердобский район:

с. Пригородное (ул. Н-Большая; Колхозная, Юбилейная, пр. Юбилейный, Н-Большой).

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