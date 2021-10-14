Как будут работать пункты вакцинации в ТЦ Пензы на выходных. График

В региональном минздраве сообщили график работы пунктов вакцинации в двух торговых центрах Пензы и доме молодежи на предстоящих выходных.

Привиться как от коронавируса, так и от гриппа можно в торговых центрах «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19) и ТРК «Коллаж» (пр. Строителей, 1В) можно ежедневно, включая выходные:

- понедельник - пятница с 15:00 до 18:00;

- суббота - воскресенье с 12:00 до 18:00.

Пункт вакцинации в доме молодежи на ул. Кирова, 51 работает с понедельника по пятницу с 14:00 до 19:00.

В пресс-службе минздрава также сообщили, что по состоянию на 14 октября первый компонент получили 489 025 жителей региона, завершили вакцинацию полностью 443 582 человека.

Ранее информагентство сообщало, по какому графику в выходные будут работать мобильные пункты вакцинации.