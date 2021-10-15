«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида

На данный момент вакцинация - единственный способ профилактики коронавирусной инфекции. Однако даже она не всегда может полностью защитить от этого опасного недуга, но может предотвратить тяжелые последствия. Как заверяют врачи, эффективность вакцины - 97%, поэтому даже после постановки укола не стоит пренебрегать банальными правилами защиты. ИА «Пенза-Пресс» связалось с людьми, которых не смогла защитить вакцина. Они рассказали о течении болезни после укола.

Валерия, журналист, Пенза.

В данный момент болеет коронавирусной инфекцией второй раз за два года. Первый - до прививки и второй - спустя несколько месяцев после. Она рассказала об обоих случаях.

«В этот раз болезнь начиналась со слабости, очень тяжело соображалось. Потом поднялась температура до 37,4, которая периодически падала. В какой-то момент она подскочила до 38,4, появился поверхностный кашель, который через пару дней прошел. Сейчас температура не поднимается выше 37,5 и то по вечерам. Насморк, конечно, очень неприятный: просто закладывает полностью нос, высморкаться не получается, но помогают капли. В целом, состояние неприятное, но не тяжелее, чем при простуде: боли в суставах, спине, слабость, легкая температура, заложенность носа.

Когда я болела до прививки, в том году, было просто ужасно. У меня была пневмония, температура. Я буквально задыхалась от каждого движения, все время лежала и плакала. На самом деле сейчас я рада, что привилась вовремя. Не хотелось бы в реанимации оказаться и потом еще отходить целый год от этого».

Дмитрий, журналист, Пенза

Дмитрий, так же, как и Валерия, дважды перенес коронавирусную инфекцию, и если в первый раз болезнь протекала тяжело, то после прививки все было иначе.

«Если сравнивать два коронавируса - прошлогодний и тот, которым я переболел этим летом, то это два разных заболевания, имеющих одну общую черту - это болезнь, которую даже врагу не пожелаешь.

Если в первый раз удар был больше по легким, поражение у меня было 35%, то в этот раз страдала больше психика. После прошлого раза еще несколько месяцев у меня оставалась противная штука, которую потом назвали «постковидным синдромом» - это когда ни с того ни с сего в организме начиналась необъяснимая боль, которую было невозможно идентифицировать.

Именно с этих болей и начался мой второй коронавирус. Я на работе, резко начинаются озноб и боль. «Прекрасно», - подумал я, но таблетки пить не стал. Уже спустя час ломота усилилась и невозможно было ни сидеть, ни лежать, ни стоять, температура поднялась до 38. На утро - 36,6, и ни одного намека на болезнь, пошел на работу. Спустя неделю история вновь повторилась, только боли были сильнее. Собирался уже идти в больницу, но к вечеру появился кашель, за ним - насморк, а потом - и температура. Было полное ощущение обычной простуды, пока на пятый день температура не поднялась до 38 и на протяжении пяти часов не сбивалась абсолютно ничем. Тест оказался положительным. Сделал КТ, легкие оказались абсолютно чистыми, поэтому дальнейшее мое лечение заключать в приеме витаминов.

Однако самое противное меня ждало потом - непонятно откуда взялась депрессия, полная апатия ко всем процессам жизнедеятельности: от еды до выхода из дома. Прошла она так же не заметно, как и началась».

Андрей, сборщик мебели, Пенза

«Я заболел примерно через неделю после прививки вторым компонентом. Симптомы были, как при обычной простуде: насморк, ломота. Горло болело несильно. Я вызвал врача, самоизолировался. Тест оказался положительным.

Температура была всего пару дней не выше 37,5. Насморк тоже прошел быстро. Уже дня через три-четыре я чувствовал себя хорошо. Никаких плохих симптомов не было: ни слабости, ни одышки. Я просто две недели провел на самоизоляции, чтобы никого не заразить.

Я очень рад, что привился, потому что не знаю, как бы у меня прошел коронавирус без вакцинации. Я всем рекомендуют сделать прививку».

Максим, студент, Пенза

«В начале августа у меня заболел младший брат, которому, естественно, не делали прививку вследствие его юношеского возраста. У всей семьи взяли тест, и у моей матери, которая сделала прививку в конце весны, были все симптомы: головная боль, боль в суставах, температура, но тест показал, что ковида не было. У меня же не было ни симптомов, ни малейшего дискомфорта, - ничего, но тест показал, что у меня ковид, хотя до этого я делал прививку».

Михаил, студент медвуза, Саратов

«Сам лично видел, как одногруппники болели, кто-то даже тяжело переносил. В этом году решил вакцинироваться, и спустя какое-то время все же заболел. К счастью для меня, все прошло как обычная простуда. Лежал с температурой, пусть высокой, но терпимой, пил таблетки, лечился. Думаю, помогла как раз вакцина. Но были, конечно, и сложности. На пару месяцев пропали вкусы и запахи, это было ужасно».

«Заболевание протекает у привитых в более легкой форме. Конечно, нет 100% эффективной вакцины от коронавирусной инфекции, но у пациента не развивается тяжелая форма и нет летальных исходов. Единичные случаи поступления привитых. Тут опять же нужно смотреть, когда была проведена вакцинация. Если недавно она проведена, прошли две недели после первого компонента, мы считаем, что это еще невакцинированный пациент», - отметила заместитель главного врача пензенского центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева.

«Чем больше людей вакцинировано, тем больше у нас легких форм. На протяжении длительного времени иммунитет накапливается. Здесь важно, чтобы Пензенская область быстро получила коллективный иммунитет. Только в этом случае мы можем добиться успеха», - отметила врио замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Несмотря на невысокий шанс заболеть после прививки, более надежного способа защиты пока нет. К тому же, даже если вас все же поразит этот опасный недуг, болезнь пройдет гораздо легче, ведь в организме уже будет какое-то количество спасительных антител. Записаться на вакцинацию в поликлиники можно через Госуслуги, прививку также можно сделать в торговых центрах и мобильных пунктах.

Вадим Ягов