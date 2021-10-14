Пензенцам рассказали об условиях углубленной диспансеризации для перенесших ковид

В Пензенской области действует углубленная диспансеризация населения, перенесшего коронавирусную инфекцию. Пациентам бесплатно предлагают в два этапа проверить состояние здоровья после болезни. Какие процедуры можно пройти, рассказала начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела регионального минздрава Наталья Тюгаева.

«С 1 июня 2021 года 24 медицинских организации области приступили к углубленной диспансеризации. Она проводится в отношении лиц, которые переболели ковидом и имеют подтвержденную регистрационную запись. Пациенты первой и второй групп - в приоритете. К первой относятся пациенты, перенесшие ковид на фоне заболеваний системы кровообращения, плюс диабет, бронхит хронический, хронические заболевания ЖКТ. Вторая - ковид на фоне хронических неинфекционных заболеваний. Каждая больница получила план по количеству пациентов, которые дополнительно должны быть обследованы», - рассказала Наталья Тюгаева.

Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. Первый, по словам Натальи Тюгаевой, займет у вас не более 30 минут и в него входят общий анализ крови, пульсометрия, шестиминутный тест ходьбы, спирометрия. Если во время него выявляют какие-то отклонения, то пациента направляют на второй этап - уже более углубленный.

«На втором этапе мы направляем пациента либо на КТ легких, либо на эхокардиографию, либо на УЗИ сосудов нижних конечностей», - пояснила Наталья Тюгаева.

Вся процедура углубленной диспансеризации преследует цель - вовремя выявить заболевания, которые активировала коронавирусная инфекция, и оперативно на них среагировать.

«Максимальные поражения видим со стороны сердечно-сосудистой системы и бронхолегочной. Основным результатом является то, что пациенты должны пройти лечебно-реабилитационные мероприятия и либо отправиться в соматический стационар, либо пройти комплекс процедур на амбулаторном этапе. На этой неделе больше 80% пациентов после диспансеризации получили или нуждаются в этих медуслугах. Это очень хороший показатель», - отметила Наталья Тюгаева.

В планах - на всю Пензенскую область обследовать 37 тысяч таких пациентов. На сегодняшний день, по данным оперативного мониторинга, углубленную диспансеризацию уже прошли 6607 человек.