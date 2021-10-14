19:33
14.10.2021г.
Пензенцам рассказали об условиях углубленной диспансеризации для перенесших ковид

Пензенцам рассказали об условиях углубленной диспансеризации для перенесших ковид

Чт, 14.10.21 17:58
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В Пензенской области действует углубленная диспансеризация населения, перенесшего коронавирусную инфекцию. Пациентам бесплатно предлагают в два этапа проверить состояние здоровья после болезни. Какие процедуры можно пройти, рассказала начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела регионального минздрава Наталья Тюгаева.

«С 1 июня 2021 года 24 медицинских организации области приступили к углубленной диспансеризации. Она проводится в отношении лиц, которые переболели ковидом и имеют подтвержденную регистрационную запись. Пациенты первой и второй групп - в приоритете. К первой относятся пациенты, перенесшие ковид на фоне заболеваний системы кровообращения, плюс диабет, бронхит хронический, хронические заболевания ЖКТ. Вторая - ковид на фоне хронических неинфекционных заболеваний. Каждая больница получила план по количеству пациентов, которые дополнительно должны быть обследованы», - рассказала Наталья Тюгаева.

Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. Первый, по словам Натальи Тюгаевой, займет у вас не более 30 минут и в него входят общий анализ крови, пульсометрия, шестиминутный тест ходьбы, спирометрия. Если во время него выявляют какие-то отклонения, то пациента направляют на второй этап - уже более углубленный.

«На втором этапе мы направляем пациента либо на КТ легких, либо на эхокардиографию, либо на УЗИ сосудов нижних конечностей», - пояснила Наталья Тюгаева.

Вся процедура углубленной диспансеризации преследует цель - вовремя выявить заболевания, которые активировала коронавирусная инфекция, и оперативно на них среагировать.

«Максимальные поражения видим со стороны сердечно-сосудистой системы и бронхолегочной. Основным результатом является то, что пациенты должны пройти лечебно-реабилитационные мероприятия и либо отправиться в соматический стационар, либо пройти комплекс процедур на амбулаторном этапе. На этой неделе больше 80% пациентов после диспансеризации получили или нуждаются в этих медуслугах. Это очень хороший показатель», - отметила Наталья Тюгаева.

В планах - на всю Пензенскую область обследовать 37 тысяч таких пациентов. На сегодняшний день, по данным оперативного мониторинга, углубленную диспансеризацию уже прошли 6607 человек.

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«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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