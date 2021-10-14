В Пензе у «Воейкова» грузовик снес ограждение у тротуара и улетел в кювет

В Сети появилось видео аварии, которая вечером 14 октября произошла в Кривозерье напротив дворца спорта «Воейков».

Судя по кадрам, присланным в редакцию читателем, грузовик снес ограждение у тротуара и улете в кювет. Движение на этом участке затруднено, работают представители ГИБДД.

Есть ли другие участники аварии и что стало ее причиной, не известно. Также нет информации о пострадавших.

Чтобы избежать ДТП инспекторы призывают не нарушать скоростной режим и требования сигналов светофора, дорожных знаков.