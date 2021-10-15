Минздрав согласовал законопроект о дистанционной продаже лекарств по рецепту

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, которое выступает разработчиком документа. В обновленной версии учли пожелания министерства: в частности, предусмотрено создание единого реестра назначений рецептурных средств и расширен перечень лекарств, запрет на продажу которых через интернет сохранится.

Сначала в этот список входили только наркотические, психотропные и спиртосодержащие препараты с долей этилового спирта более 25%. Однако запретный перечень дополнен сильнодействующими препаратами, содержащими малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также радиофармацевтическими и иммунобиологическими лекарствами.

В документ также включили положение о создании реестра назначений препаратов, ведение которого будет осуществляться с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Она должна обеспечить централизованный учет назначений.