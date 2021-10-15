Депутаты отпустили Андрея Лузгина с поста мэра Пензы

Глава города Владимир Мутовкин отметил, что в компетенцию Гордумы, согласно уставу Пензы, входят полномочия по досрочному прекращению полномочий мэра. Заявление поступило от Андрея Лузгина, он указал причину – собственное желание.

Народные избранники попросили Андрея Лузгина оценить свою работу. Он ответил, что оценку должны давать депутаты и жители, а не он сам. Депутат Павел Куликов поинтересовался, зачем было необходимо собирать сессию сейчас, если в октябре она и так запланирована.

«Переход на новое место работы. […] Все задачи, которые были поставлены передо мной, выполнены. Кроме того, остаются сотрудники администрации, они продолжат работу и выполнение тех задач, которые стоят вне зависимости от того, буду ли я главой администрации или нет», - сообщил Андрей Лузгин.

Ряд депутатов поблагодарил его за работу, от некоторых народных избранников звучала критика.

«Глава администрации должен руководствоваться интересами города. Чехарда, которую мы наблюдаем, - что человек не дорабатывает до своего срока, происходит по той причине, что место занимает человек не избранный, а назначенный. Мы будем выходить с предложением, чтобы кресло мэра было только выборным. Андрею Вячеславовичу не хочу сказать спасибо, потому что если взялся за гуж, то не говори, что не дюж», - выразил мнение Александр Смирнов.

Людмила Коломыцева пожелала Андрею Лузгину на новом рабочем месте научиться слышать людей.

«По всем вопросам, которые я пытался решить для своих избирателей, приходили постоянные отписки. Хотел бы пожелать новому мэру: если бюджетные обязательства приняты, то они должны быть выполнены», - подчеркнул Сергей Лукичев.

Один из депутатов поблагодарил за решение вопросов с дольщиками и выразил надежду, что все намеченные планы с Андреем Лузгиным будут реализованы с новым мэром.

Обсуждая итоги работы Андрея Лузгина, депутаты вспомнили про нечищеный снег, отравления в школах. Они пожелали новому мэру не повторять ошибок своего предшественника и слышать людей.

«У каждого руководителя всегда есть сторонники и критики. Есть плюсы и минусы в работе, и не все всегда зависит от руководителя», - выразил мнение Валерий Савельев и пожелал Андрею Лузгину удачи.

Жиганша Туктаров отметил, что Андрей Вячеславович привнес в работу мэра новые способы и методы управления. По его словам, в городе много нерешенных проблем, но неправильно сваливать все на одного человека. Также депутат обратил внимание на то, как преобразился центр города, как изменились дороги и тротуары.

«Огромное вам спасибо за работу. Я думаю, что положительного было больше. Вы честно работали и справлялись со своими обязанностями», - сказал председатель Гордумы Владимир Мутовкин.

Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Андрея Лузгина.

Он поблагодарил депутатский корпус за совместную работу.

«У нас были удачи, неудачи в работе. Не в свое оправдание скажу, что два года мы работали в условиях пандемии. Про взаимодействие с депутатами - коллеги из разных фракций обращались, мы старались для всех найти решение. […] Не скажу, что с вами было комфортно работать. Но это было на благо жителей», - подчеркнул Андрей Лузгин.

Также он поделился мнением, что в будущем необходимо разработать стратегию развития города, что невозможно было сделать из-за пандемии. По мнению Андрея Лузгина, она должна быть консенсусной и отражать пожелания граждан.

Напомним, до назначения нового главы администрации Пензы исполняющим обязанности назначен Александр Басенко. Подробнее о процедуре избрания мэра можно почитать ЗДЕСЬ.