Туроператоры прогнозируют снижение цен на путевки в Египет до 40%

Из России в Египет возобновили чартерную перевозку. В частности, самолеты отправляются в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин считает, что благодаря этому путевки подешевеют на 20-35%.

Дмитрий Горин отметил, что Египет и ОАЭ — два самых популярных зимних направления у россиян, поэтому решение оперштаба по борьбе с ковидом о снятии ограничений в этих странах было очень своевременным.

«Нам очень не хватало чартерной перевозки в Египет. Цены за туры сейчас стартуют от 80 тыс. рублей за двоих на неделю, причем отель «четыре звезды» обходится в 90-100 тысяч, а «пятерка» — в 120-140 тысяч. После открытия чартеров стоимость турпакетов снизится примерно на 20 тысяч рублей — то есть, на 20-35% в зависимости от нынешней цены тура», — сказал он «Известиям».

По мнению гендиректора сети турагентств Алексана Мкртчяна, турпакеты могут подешеветь и на 40%.

«Туристы привыкли отдыхать в Египте за 50-60 тысяч на двоих за неделю — такие цены на туры были до закрытия направления в 2015 году. Сейчас стоимость размещения выросла втрое, и в «пятерках» доходит до 150 тысяч рублей. С открытием чартеров стоимость туров снизится примерно на 40%. Конечно, мы уже не увидим цены в 50 тыс. рублей, но 60-70 тысяч за неделю в отеле «четыре звезды» на двоих — вполне», — заметил он.