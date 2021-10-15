Путин подписал указ о награждении пензячки, спасшей детей от отравления хлором

В указе отмечается, что Елена Демина получит награду «за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях».

Напомним, 24 апреля во время занятий плаванием в бассейне Нижнего Ломова 20 детей отравились хлором. По данному инциденту следственный комитет России возбудил уголовное дело. По данным следствия, замдиректора пришел в бассейн «Волна» нетрезвым. В его обязанности в том числе входил контроль за работой автоматической станции дозации. Он влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для этого. Это привело к химической реакции и испарению хлора в воздух. Через вентиляцию испарения попали в бассейн, где были дети и тренер по плаванию. Елена Демина приняла меры к спасению 21 школьника от 10 до 14 лет. Все выжили. В мае тренеру вручили орден «За заслуги перед Пензенской областью» I степени.



