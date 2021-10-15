12:04
15.10.2021г.
Желающий интима пензенец лишился денег при заказе «ночной бабочки»

Желающий интима пензенец лишился денег при заказе «ночной бабочки»

Пт, 15.10.21 10:40
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28-летний пензенец нарвался на мошенников при заказе интимных услуг. Он написал заявление в полицию.

Мужчина нашел в Сети объявление об оказании интимных услуг. Он позвонил по указанному номеру, ответила девушка. Собеседники договорились о встрече. Но сначала пензенцу нужно было перевести незнакомке на карту более 21 тысячи рублей. Как только перевод был выполнен, «ночная бабочка» перестала выходить на связь, встреча так и не состоялась, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пензенец понял, что его обманули, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Чтобы избежать обмана через интернет, нужно обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений. Если вам предлагают перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на карту, а также в случае обмена отправить вещь заранее, нужно понимать, что данная сделка является опасной», - обратились к пензенцам правоохранители.

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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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