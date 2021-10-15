Желающий интима пензенец лишился денег при заказе «ночной бабочки»

Мужчина нашел в Сети объявление об оказании интимных услуг. Он позвонил по указанному номеру, ответила девушка. Собеседники договорились о встрече. Но сначала пензенцу нужно было перевести незнакомке на карту более 21 тысячи рублей. Как только перевод был выполнен, «ночная бабочка» перестала выходить на связь, встреча так и не состоялась, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пензенец понял, что его обманули, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Чтобы избежать обмана через интернет, нужно обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений. Если вам предлагают перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на карту, а также в случае обмена отправить вещь заранее, нужно понимать, что данная сделка является опасной», - обратились к пензенцам правоохранители.