Депутаты утвердили состав конкурсной комиссии по избранию мэра Пензы

15 октября на внеочередной сессии депутаты рассмотрели вопрос о составе комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Пензы.

Глава города Владимир Мутовкин предложил включить в состав комиссии от Гордумы своих заместителей Ивана Краснова, Павла Куликова и Олега Шаляпина, а также начальника отдела муниципальной службы и кадров администрации Наталью Ипатову, депутатов Алексея Шуварина и Юрия Зиновьева.

Народный избранник Александр Смирнов поинтересовался, почему в составе комиссии нет представителей фракции «Справедливая Россия», ведь должны быть представлены все партии. Владимир Мутовкин отметил, что решение принималось на комиссии, вопрос является техническим и каждый может высказать свое мнение на сессии.

«Раз жители не могут участвовать в выборах мэра, то они это могут делать посредством депутатов, и было бы логично, если бы в комиссии были представители всех партий. Но решать в итоге депутатам», - отметила Людмила Коломыцева.

Александр Смирнов внес на рассмотрение депутатов соответствующую поправку, однако ее не поддержали. Депутаты проголосовали за проект решения в целом без учета поправки.

Напомним, согласно положению «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации Пензы», половина членов комиссии по проведению конкурса назначается представительным органом муниципалитета, а другая половина – высшим должностным лицом субъекта РФ. Общее число членов комиссии - 14, поэтому семь человек назначает Гордума, еще семь – губернатор.

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