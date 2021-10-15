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15.10.2021г.
Депутаты утвердили состав конкурсной комиссии по избранию мэра Пензы

Депутаты утвердили состав конкурсной комиссии по избранию мэра Пензы

Пт, 15.10.21 11:05
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15 октября на внеочередной сессии депутаты рассмотрели вопрос о составе комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Пензы.

Глава города Владимир Мутовкин предложил включить в состав комиссии от Гордумы своих заместителей Ивана Краснова, Павла Куликова и Олега Шаляпина, а также начальника отдела муниципальной службы и кадров администрации Наталью Ипатову, депутатов Алексея Шуварина и Юрия Зиновьева.

Народный избранник Александр Смирнов поинтересовался, почему в составе комиссии нет представителей фракции «Справедливая Россия», ведь должны быть представлены все партии. Владимир Мутовкин отметил, что решение принималось на комиссии, вопрос является техническим и каждый может высказать свое мнение на сессии.

«Раз жители не могут участвовать в выборах мэра, то они это могут делать посредством депутатов, и было бы логично, если бы в комиссии были представители всех партий. Но решать в итоге депутатам», - отметила Людмила Коломыцева.

Александр Смирнов внес на рассмотрение депутатов соответствующую поправку, однако ее не поддержали. Депутаты проголосовали за проект решения в целом без учета поправки.

Напомним, согласно положению «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации Пензы», половина членов комиссии по проведению конкурса назначается представительным органом муниципалитета, а другая половина – высшим должностным лицом субъекта РФ. Общее число членов комиссии - 14, поэтому семь человек назначает Гордума, еще семь – губернатор.

Подробнее о процедуре избрания мэра Пензы можно почитать ЗДЕСЬ.

 

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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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