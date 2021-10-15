12:04
15.10.2021г.
Клиенты Tele2 смогут пользоваться подпиской «Яндекс Плюс» два месяца бесплатно

Клиенты Tele2 смогут пользоваться подпиской «Яндекс Плюс» два месяца бесплатно

Пт, 15.10.21 11:01
Просмотров: 204

Tele2 запускает услугу «Яндекс Плюс» для своих клиентов. Для новых пользователей первые 60 дней сервис будет бесплатным. Пользователи получат доступ к миллионам треков и подкастов, фильмам и сериалам, а также кешбэк баллами.

Запуская партнерскую опцию, Tele2 поддерживает интересы своих абонентов и развивает экосистему полезных продуктов компании. С услугой «Яндекс Плюс» клиенты Tele2 получат единую подписку на все сервисы Яндекса. Они смогут смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве, без ограничений слушать музыку и подкасты в умных плейлистах, которые формируются на основе музыкальных предпочтений пользователя.

Также подписчики сервиса будут получать кешбэк баллами и тратить его в сервисах Яндекса: на поездки на такси, заказ билетов, покупки на Яндекс.Маркете, заказ еды в кафе и ресторанах, заправку топливом. Любители кино могут приобретать за баллы новинки проката и смотреть их на любых устройствах. Помимо этого, клиенты сервиса примут участие в специальных акциях, закрытых распродажах и других эксклюзивных мероприятиях.

При первом подключении услуги «Яндекс Плюс» клиенты Tele2 получат бесплатный доступ к сервису в течение 60 дней. По окончании этого периода плата за пользование сервисом составит 199 рублей в месяц. Услуга доступна на всех тарифных планах.

Чтобы воспользоваться предложением, клиентам оператора необходимо подключить услугу для доступа к сервису «Яндекс Плюс» в мобильном приложении «Мой Tele2» (6+) или в личном кабинете. Абоненту придет SMS со специальной ссылкой. Далее следует активировать подписку через номер телефона Tele2, на который подключена услуга. Подробнее о сервисе – на сайте tele2.ru.

Возрастные ограничения – 16+.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2
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13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
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06.09.2021 17:19
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26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
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19.08.2021 08:00
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16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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