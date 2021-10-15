Андрей Лузгин подвел итоги двухлетней работы на посту мэра Пензы

15 октября после внеочередной сессии Гордумы, на которой депутаты освободили Андрея Лузгина от должности мэра Пензы, он рассказал журналистам о причинах ухода и подвел итоги двухлетней работы в кресле главы администрации.

«Есть возможности, открывающиеся в том числе и передо мной, и у меня тоже есть ответственность перед моей семьей. Нужно двигаться дальше. И повторюсь, что большая часть задач, которые были поставлены передо мной два года назад, реализована. В целом за два года удалось существенно нарастить доходы бюджета, большая часть проблем города – все-таки те моменты, которые можно решить с помощью денег. Собственные доходы по итогам двух лет выросли почти на миллиард рублей, эти средства направили на решение общегородских проблем.

Мы построили достаточно много социальных объектов, сняли почти все острые моменты. Из не построенных пока только детский садик на ГПЗ-24, его построят в 2022 году. Большой объем дорожного строительства, в рамках БКД достроили Бакунинский мост, практически решена проблема обманутых дольщиков. Завершено строительство всех домов, кроме «Север-Траст». По нему история тянется с 2014 года. Открылся новый корпус школы на ул. Толстого, 8, вывели «Зенит» в профессиональную лигу. В целом много позитивного произошло за эти два года», - рассказал Андрей Лузгин.

Также Андрей Вячеславович рассказал подробнее о разработке стратегии развития города – пожелание о ее реализации он ранее озвучил на сессии.

«Стратегия – это инструмент, который помогает дать всем горожанам видение того, куда мы движемся как город. К сожалению, мы несколько раз были вынуждены откладывать даже общественные обсуждения в силу коронавируса. И сейчас очередная волна мешает строить долгосрочные планы, не понимая бюджетные корректировки», - пояснил он.