«Билайн» запускает новый тариф-конструктор

В компании «Билайн» верят, что сегодня, как никогда, потребителю очень важно, чтобы бренд его не только развлекал, но и понимал, слышал, разделял проблемы и предлагал решения, которые действительно нужны.

Подключившись к новому тарифу «Твое решение»*, абоненты «Билайна» смогут выбрать объемы пакетов минут и Гб с учетом собственного потребления, а также активировать дополнительные опции, позволяющие еще больше настроить тарифный план под свои индивидуальные потребности.

Новый тариф дает выбор из различных по объему пакетов минут и Гб, безлимитные мессенджеры, включенные в абонентскую плату по тарифу, а также возможность дополнительно подключить пакеты SMS, безлимитные звонки внутри сети «Билайна» и безлимитный трафик на социальные сети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы (в том числе отдельно на каждый сервис).

Кроме того, всем абонентам тарифа «Твое решение» доступен сервис «Билайн» ТВ с не менее 20 популярными ТВ-каналами, а также голливудскими и российскими премьерами фильмов в партнерской подписке — все они доступны для просмотра на смартфонах, планшетах, компьютерах или умных телевизорах.

К концу первого месяца пользования новым тарифом для каждого абонента, подключившего «Твое решение» будет сформировано персональное предложение конфигурации, основанное на его текущих потребностях в услугах связи.

«Твое решение» от «Билайна» — это новый персональный подход к нашим клиентам. Теперь мы учитываем интересы каждого и готовы подобрать для них самые лучшие и полезные условия. С новым тарифом «Билайна» становится на твою сторону», - пояснила исполнительный вице-президент по розничному бизнесу «Билайна» Светлана Кирсанова.

Новый тариф-конструктор «Билайна» дает полную прозрачность списаний и исключает какое-либо «навязывание» услуг. Богатый выбор дополнительных опций делает «Твое решение» одним из самых кастомизируемых тарифных предложений на рынке. Абонент, подключивший тариф «Твое решение», может в любое время изменить пакет минут и ГБ в пределах доступных комбинаций, выбрать и поменять набор дополнительных опций. Это повлечет за собой изменение размера абонентской платы и запустит новый расчетный период.

Также «Билайн» представил обновленный бренд, логотип и слоган. Обновления призваны проиллюстрировать начало масштабных изменений в компании.

В центре обновленного бренда «Билайна» — обычный человек с его характером, особенностями, заботами и потребностями. Название бренда теперь всегда имеет строчное написание — «Билайн», что акцентирует человечность, простоту и диджитальность. Логотип вместе с компанией приобретает динамичность и живость и при этом поворачивается лицом к человеку, не теряя узнаваемости.

Суть бренда отражена в новом слогане — «На твоей стороне». «Билайн» на стороне своих клиентов, готов поддерживать их в достижении их целей и задач. Этот посыл будет со временем транслироваться не только через коммуникацию, визуальную айдентику и продукты, но и через сервисы и опыт взаимодействия с брендом. Сейчас оператор только в начале процесса изменений.

Возрастные ограничения – 16.

*Объем включенных услуг, условия их предоставления, размер абонентской платы будут зависеть от региона подключения. Все подробности о действующей линейке тарифных планов и их условиях абонент может получить на сайте beeline.ru.