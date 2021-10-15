14:09
15.10.2021г.
Олег Мельниченко осмотрел новые машины для пензенской станции скорой помощи

Олег Мельниченко осмотрел новые машины для пензенской станции скорой помощи

Пт, 15.10.21 12:48
Просмотров: 342

15 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел центр экстренной медицинской помощи, на базе которого сейчас развернуты четыре контактных центра для борьбы с коронавирусной инфекцией. В настоящее время там работают диспетчерский центр службы «122», консультационный центр для организации оказания медпомощи, контакт-центры по обслуживанию взрослого и детского населения и единый диспетчерский центр службы скорой медпомощи. Также глава региона принял участие в презентации новых машин для «скорой».

«В России действует ежегодная программа по обновлению парка «скорой». Каждый год мы получаем где-то 16-17 авто, а в 2021 получили 25. 17 из них - «Газель Некст» и 8 - «УАЗ профи», призванных заменить «буханки», плюс за счет регионального бюджета - «УАЗ». Автомобили в этом году отечественные, современные, соответствуют классу оснащения Б. В них предусмотрено оборудование для оказания экстренной медпомощи, представлены дефибрилляторы, газовая и следящая аппаратуры», - рассказал главный врач ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» Владимир Атякшев.

Данные автомобили имеют более просторный и комфортабельный салон, в них гораздо удобнее оказывать помощь. В сложившейся эпидемиологической ситуации, когда ежедневно в «скорую» поступает почти 2000 вызовов, техника просто необходима.

«В непростой ситуации, которая сейчас складывается, приобретены дополнительные резервы для службы «скорой». Закуплены 26 автомобилей, которые с сегодняшнего для уже будут соответствующим образом оформлены и начнут работать на благо пензенцев. Мы увеличиваем количество бригад. На сегодняшний день работает 140, дополнительно запускаем еще пять. Поэтому я хочу поблагодарить всех сотрудников «скорой». Задача власти - обеспечить их всеми техническими необходимыми средствами, чтобы они качественно выполняли свой врачебный долг», - пояснил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Также глава региона посетил и действующие на базе Центра экстренной медицинской помощи call-центры.

«У нас тут находится центр телефонного обслуживания граждан. Обслуживаем их в Пензенской области, вызываем врача на дом, записываем к узким специалистам по номеру 122 и добавочной цифре 3. Также у нас здесь контактный центр по ковиду - 122 и 4, где можно проконсультироваться по болезни, узнать результаты мазка, причем всем, а не только тем, кто заболел», - рассказала администратор контактного центра Оксана Муллер.

Кроме того, губернатору продемонстрировали Центр для оказания медпомощи гражданам, у которых уже подтвержден ковид, но состояние позволяет им лечиться на дому. Ранее там работали пять врачей, но сейчас все они переведены на работу по вакцинации, а их место заняли студенты пятого-шестого курсов медицинского института и ординаторы первого года обучения. На сегодняшний день для борьбы с ковидом задействуются все резервы.

«Ребята справляются. Работаем с ними в две смены с понедельника по воскресенье. В день поступает до 1000 обращений. Также у нас есть «Светофор». Его суть следующая: мы формируем электронную табличку и раскрашиваем в ней пациентов по цветам. Зеленый - значит, у пациента есть улучшения, ему не требуется срочный вызов врача. Желтый - вызываем «скорую помощь» и отслеживаем пациента. Красный - им срочно нужен врач», - поделилась заведующая отделением врачей общей практики Елена Пономарева.

«Работа выстроена грамотно, привлечены дополнительные силы. В контакт-центре работают студенты нашего Пензенского медицинского института, привлечены к работе учащиеся колледжей. Система здравоохранения области мобилизована полностью. У нас в ковидной зоне работают около 2000 сотрудников, плюс свыше 900 - врачи и фельдшеры. Поэтому все резервы, которые у нас имеются на сегодняшний день, задействуются», - отметил Олег Мельниченко.

Также губернатор обратился к жителям области с просьбой ответственнее относиться к здоровью, соблюдать меры защиты от коронавирусной инфекции и активно вакцинироваться, ведь это может быть единственным способом сохранить жизнь.

«Ситуация непростая. Я прошу жителей области соблюдать те ограничительные меры, которые введены, потому что, к сожалению, у нас по всей стране большая смертность. Те, кто считает, что меры, которые введены, пусты, сильно ошибаются, потому что врачи каждый день сталкиваются со смертью большого количества людей. Я бы настоятельно просил проявить сознательность, соблюдать ограничительные меры, которые введены в области и просил бы наших земляков в обязательном порядке вакцинироваться», - сказал Олег Мельниченко.

Вакцинация сейчас является одним из главных механизмов защиты от коронавирусной инфекции. Даже если человек все же после нее заболеет, то перенесет болезнь в легкой или среднетяжелой форме.

Читайте также:
Депутаты изберут нового мэра Пензы 8 ноября
13:55
Наверху ул. Московской мощение правой стороны планируют закончить осенью
13:50
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс