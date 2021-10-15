Олег Мельниченко осмотрел новые машины для пензенской станции скорой помощи

15 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел центр экстренной медицинской помощи, на базе которого сейчас развернуты четыре контактных центра для борьбы с коронавирусной инфекцией. В настоящее время там работают диспетчерский центр службы «122», консультационный центр для организации оказания медпомощи, контакт-центры по обслуживанию взрослого и детского населения и единый диспетчерский центр службы скорой медпомощи. Также глава региона принял участие в презентации новых машин для «скорой».

«В России действует ежегодная программа по обновлению парка «скорой». Каждый год мы получаем где-то 16-17 авто, а в 2021 получили 25. 17 из них - «Газель Некст» и 8 - «УАЗ профи», призванных заменить «буханки», плюс за счет регионального бюджета - «УАЗ». Автомобили в этом году отечественные, современные, соответствуют классу оснащения Б. В них предусмотрено оборудование для оказания экстренной медпомощи, представлены дефибрилляторы, газовая и следящая аппаратуры», - рассказал главный врач ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» Владимир Атякшев.

Данные автомобили имеют более просторный и комфортабельный салон, в них гораздо удобнее оказывать помощь. В сложившейся эпидемиологической ситуации, когда ежедневно в «скорую» поступает почти 2000 вызовов, техника просто необходима.

«В непростой ситуации, которая сейчас складывается, приобретены дополнительные резервы для службы «скорой». Закуплены 26 автомобилей, которые с сегодняшнего для уже будут соответствующим образом оформлены и начнут работать на благо пензенцев. Мы увеличиваем количество бригад. На сегодняшний день работает 140, дополнительно запускаем еще пять. Поэтому я хочу поблагодарить всех сотрудников «скорой». Задача власти - обеспечить их всеми техническими необходимыми средствами, чтобы они качественно выполняли свой врачебный долг», - пояснил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Также глава региона посетил и действующие на базе Центра экстренной медицинской помощи call-центры.

«У нас тут находится центр телефонного обслуживания граждан. Обслуживаем их в Пензенской области, вызываем врача на дом, записываем к узким специалистам по номеру 122 и добавочной цифре 3. Также у нас здесь контактный центр по ковиду - 122 и 4, где можно проконсультироваться по болезни, узнать результаты мазка, причем всем, а не только тем, кто заболел», - рассказала администратор контактного центра Оксана Муллер.

Кроме того, губернатору продемонстрировали Центр для оказания медпомощи гражданам, у которых уже подтвержден ковид, но состояние позволяет им лечиться на дому. Ранее там работали пять врачей, но сейчас все они переведены на работу по вакцинации, а их место заняли студенты пятого-шестого курсов медицинского института и ординаторы первого года обучения. На сегодняшний день для борьбы с ковидом задействуются все резервы.

«Ребята справляются. Работаем с ними в две смены с понедельника по воскресенье. В день поступает до 1000 обращений. Также у нас есть «Светофор». Его суть следующая: мы формируем электронную табличку и раскрашиваем в ней пациентов по цветам. Зеленый - значит, у пациента есть улучшения, ему не требуется срочный вызов врача. Желтый - вызываем «скорую помощь» и отслеживаем пациента. Красный - им срочно нужен врач», - поделилась заведующая отделением врачей общей практики Елена Пономарева.

«Работа выстроена грамотно, привлечены дополнительные силы. В контакт-центре работают студенты нашего Пензенского медицинского института, привлечены к работе учащиеся колледжей. Система здравоохранения области мобилизована полностью. У нас в ковидной зоне работают около 2000 сотрудников, плюс свыше 900 - врачи и фельдшеры. Поэтому все резервы, которые у нас имеются на сегодняшний день, задействуются», - отметил Олег Мельниченко.

Также губернатор обратился к жителям области с просьбой ответственнее относиться к здоровью, соблюдать меры защиты от коронавирусной инфекции и активно вакцинироваться, ведь это может быть единственным способом сохранить жизнь.

«Ситуация непростая. Я прошу жителей области соблюдать те ограничительные меры, которые введены, потому что, к сожалению, у нас по всей стране большая смертность. Те, кто считает, что меры, которые введены, пусты, сильно ошибаются, потому что врачи каждый день сталкиваются со смертью большого количества людей. Я бы настоятельно просил проявить сознательность, соблюдать ограничительные меры, которые введены в области и просил бы наших земляков в обязательном порядке вакцинироваться», - сказал Олег Мельниченко.

Вакцинация сейчас является одним из главных механизмов защиты от коронавирусной инфекции. Даже если человек все же после нее заболеет, то перенесет болезнь в легкой или среднетяжелой форме.