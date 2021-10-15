В Спутнике планируют построить несколько школ и детсадов

Губернатор области Олег Мельниченко посетил Засечное, где проживает две трети от детского населения Пензенского района. Объектом визита стал детский сад — уже восьмой по счету в Городе Спутнике.

Его планируют сдать в эксплуатацию в конце 2021 года. Сейчас здесь активно идет строительство, в чем и смог убедиться глава региона.

Подводя итоги, Олег Мельниченко рассказал о других важных объектах, которые планируется построить в Спутнике.

«Конечно, нужна новая школа. Она вписана в бюджет, в ближайшее время он будет принят, и мы начнем здесь активные работы. Школа на 2500 учеников решит вопрос с существующими лишними сменами. Сам Город Спутник будет расти еще, и для населения в 100 тысяч, конечно, нужно закладывать новые школы и детсады. Будет развиваться и дорожная сеть: в планы входит четырехполосная дорога до Засечного и мост на правобережье — много работы предстоит сделать», — сказал губернатор.

По словам генерального директора строительного холдинга «Термодом» Рафика Ибрагимова, Спутнику необходимо еще как минимум три школы и десять детских садов. Также он напомнил о скором начале строительства торгово-развлекательного комплекса «Галактика».

«Это комплекс с внушительной торговой галереей и огромной территорией для занятий спортом: от волейбола до картинга. Главная особенность — это, конечно, аквапарк с термальным комплексом для взрослых и развлечениями для детей. Комплекс станет одним из знаковых объектов для всего региона, в ближайшие полгода мы планируем начать его строительство», — подчеркнул Рафик Ибрагимов.

Город Спутник продолжит свое развитие — прекрасная новость для 40 тысяч живущих здесь людей и еще минимум 60 тысяч, которые в будущем станут частью этой территории.