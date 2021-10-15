Пензенцы смогут привиться от ковида и гриппа в Доме молодежи в выходные дни

В минздраве Пензенской области рассказали о том, что в Доме молодежи можно будет получить прививку от коронавируса и гриппа в выходные дни.

Так, 16 и 17 октября пункт вакцинации будет работать с 10 до 15 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Также жители Пензы в выходные смогут привиться в торговых центрах «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19) и «Коллаж» (пр. Строителей, 1В). Они будут работать с 12 до 18 часов.

Кроме того, привиться можно в мобильном пункте вакцинации в специальном автобусе: он будет работать 16 октября с 10 до 14 часов на ул. Бакунина напротив «ЦУМа» и 17 октября в районе Терновского рынка в это же время.