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15.10.2021г.
Пензенцы смогут привиться от ковида и гриппа в Доме молодежи в выходные дни

Пензенцы смогут привиться от ковида и гриппа в Доме молодежи в выходные дни

Пт, 15.10.21 13:05
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В минздраве Пензенской области рассказали о том, что в Доме молодежи можно будет получить прививку от коронавируса и гриппа в выходные дни.

Так, 16 и 17 октября пункт вакцинации будет работать с 10 до 15 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Также жители Пензы в выходные смогут привиться в торговых центрах «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19) и «Коллаж» (пр. Строителей, 1В). Они будут работать с 12 до 18 часов.

Кроме того, привиться можно в мобильном пункте вакцинации в специальном автобусе: он будет работать 16 октября с 10 до 14 часов на ул. Бакунина напротив «ЦУМа» и 17 октября в районе Терновского рынка в это же время.


 
Источник фотографии: https://health.pnzreg.ru/news/vaktsinatsiya-ot-koronavirusa/12516/
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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