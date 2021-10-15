В пензенском дворе образовался фонтан с кипятком

Во дворе домов №28 по улице Дзержинского и №27 по улице Луначарского утром 15 октября образовался коммунальный фонтан с кипятком. Об этом стало известно из Сети.

Фото и видео очевидец опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Время прорыва он не уточнил. Судя по кадрам, из ямы на несколько метров вверх поднимался кипяток.

В ресурсоснабжающей организации пояснили, что прорыв был ликвидирован 15 октября в 11 часов.

«Участок локализован, специалисты ремонтируют трубу. Коммунальная авария могла произойти из-за износа теплосетей», - пояснила представитель компании Гализа Амергалиева.

В организации обратились к пензенцам с просьбой сообщать ресурсникам о прорывах, парениях открытых люков. Для этого можно позвонить по номеру 05 или в диспетчерскую службу Пензенских тепловых сетей: 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00.



