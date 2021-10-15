На снос расселенного дома на ул. Леонова, 13 направят 2,7 млн рублей

На сайте госзакупок опубликовали информацию об аукционе на проведение работ по сносу расселенного дома на ул. Леонова, 13 в Пензе.

Начальная стоимость контракта – 2 млн 700 тыс. 787 рублей, средства выделят из бюджета Пензы. Снести строение должны до 30 ноября.

Отметим, что дом №13 на ул. Леонова неоднократно горел, несколько лет назад его расселили. Жители близлежащих домов обращались в горадминистрацию с просьбой снести здание. За годы внутри скопились горы отходов, так как некоторые использовали дом как альтернативу контейнерной площадке.