Депутаты изберут нового мэра Пензы 8 ноября

15 октября на внеочередной сессии Гордумы депутаты приняли решение о том, что конкурс на замещение должности главы администрации Пензы пройдет 8 ноября.

«Назначить дату и время проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пензы - 8 ноября 2021 года в 10:00 (по московскому времени), - отмечается в решении Гордумы.

Напомним, согласно уставу города, претендовать на должность мэра могут граждане, достигшие 30 лет, имеющие высшее профессиональное образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, а также не менее трех лет стажа в муниципальной или государственной службе, или пяти лет стажа работы по специальности. Документы от претендентов на должность будут принимать с 19 октября по 2 ноября, сообщает ТАСС.